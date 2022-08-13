Kazanma kültürü

İlk haftayı bay geçen, hazırlık maçları performansı da çok iç açıcı olmayan Hatayspor adeta bir kapalı kutu olarak çıktı Trabzonspor karşısına. Süper Kupa zaferi sonrası bir de İstanbulspor maçında alınan galibiyet ise ev sahibi takımın motivasyonunu yüksekti.

Trabzonsporlu taraftarlara çok uzun zamandır hasret kaldıkları Abdullah Ercan tarzında bir sol bek izlenimi veren görüntüsüyle Eren Elmalı, sol kanadı arı gibi işledi.

Futbolda klasik tabirdir bir bekin önceliği savunmadır diye ancak Eren hem savunma hem hücumdaki görüntüsü ile yapılan yatırımın karşılığını kısa sürede verdi.

Bir asisti ofsayt gerekçesiyle verilmedi, diğerinde ise Abdülkadir Ömür'e, kendi özüne dönüşüne bir adım daha atarcasına harika bir gol attırdı.

Marek Hamsik'in sakatlanmasından sonra özellikle orta sahada topa hakim olma ve top yapma noktalarında ciddi sorunlar yaşayan Trabzonspor'un bu sıkıntısı yine nüksetti.

Maçın ilk yarısında 5, ikinci yarıda ise 3 pozisyonu kolayca harcamak ilerleyen haftalar için sıkıntılı süreçlere sebebiyet verebilir.

Ancak yine de 90 dakika sonunda kazanma kültürünü sürdüren, zorlansa bile üç puanın bazen istediklerini yapmaktan daha değerli olduğunu gösteren bir takım vardı sahada.

Visca çok önemli bir oyuncu, yaşadığı sakatlık onun önem derecesiyle doğru orantılı. Sıkışık bir takvime girecek Trabzonspor'da bütün gözler onun bir an evvel dönüşünü bekleyecek. O yokken çözüm arayışları ise transferle mi yoksa takım içi arayışla mı olacak zaman gösterecek. Geçmiş olsun Visca.