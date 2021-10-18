Özkan Sümer’e ithafen

Trabzonspor kendi standartları işin şaşırtıcı sayılabilecek bir 11'le çıktı maça ama bu kadronun şaşkınlığı Rossi golü kadar şaşırtıcı değildi.

Yine topa hakim olan ama bu hakimiyeti bir baskıya dönüştürmekte hep ağır kalan Trabzonspor aynı alışkanlıklarıyla devam etti. Kim'in kırmızı kart görüşü, hemen ardından gelen gol tüm rüzgarı Trabzonspor lehine çevirecek derken bordo-mavililer yine topa hakim ama yine o hakimiyetten baskı üretemeyen bir görüntü verdi, Hugo'nun kafa vuruşu ve onun öncesindeki karambolü saymazsak.

Trabzonspor'un 10 kişi kaldığı Konya deplasmanını hatırlayalım: eksik kalmış güçlü bir rakibe karşı Konyaspor müthiş bir baskı kurmuştu. Bu maç özelinde bekleneni tam manasıyla veremeyen Nwakaeme'nin ikinci yarı toparlanması bekleniyordu ki sakatlanıp oyundan çıktı. Bu noktada Yusuf Sarı yerine bir Cornelius tercihi Trabzonspor'un oynamaya çalıştığı oyunu daha anlamlı kılabilirdi.

Hız, Trabzonspor için göze batan en kilit eksiklikti ilk yarı boyunca, ne yazık ki ikinci yarının başlarında da durum değişmedi.

Oyuna Siopis ve Cornelius'un girişi, oyunun miladı oldu zira Trabzonspor top hakimiyetini nihayet kabul edilebilir bir baskıya çevirdi. Ki, bu etkiyi hemen fark eden Fenerbahçe kulübesi kendince önlemler almaya çalıştı.

Fakat bu önlemler, nihayet sahip oldukları topları "atabilecekleri" bir kuleye sahip olan Trabzonspor karşısında eksik olmalarının da etkisiyle bir netice vermedi.

Trabzonspor talihsiz sakatlıklara rağmen özellikle Bakasetas, Abdülkadir ve özellikle oyuna girdikten sonra Siopis'in baskın oyunuyla zorlu rakibini çözdü.

Şans oyunun görünmez büyücüsü, sıkı çalışma sizi bir yere kadar getiriyor yeteceğiniz ölçüsünde, ama o büyücünün bazen size ufak dokunuşlar yapması gerekiyor. Yusuf'un golündeki gibi… Bu akşam 75. Dakikadan sonra dalgalar gibi gelen, rakibinin üzerine bir sis gibi çöken, liderlik tutkusunun giziyle bir kemençe sözü gibi rakip kaleyi ablukaya alan, aldığı galibiyetle yediden yetmişe tüm taraftarlarını mutlu eden Trabzonspor, merhum efsane Özkan SÜMER'e de bir saygı duruşunda bulundu bu galibiyetiyle.