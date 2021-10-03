İşte futbol bu

Şüphesiz futbolseverlerin keyif alarak izlediği bir maç oldu ancak teknik adamlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Trabzonspor yine hızlı ve seri paslarla rakip kaleye çabuk gidip rahat pozisyonlar yakaladı ama Kayserispor'un kendi kalesine kolay gelmesine çözüm bulamadı. Bordo-mavililer, ikisi direkten dönen topu da dahil olmak üzere farklı bitirebileceği ilk yarıyı önce sol bek, sonra stoper hatasından yediği golle berabere tamamladı. Oyuna çoğunlukla hakim olup rahat pozisyona giriyor Trabzonspor. Ama üstünlük golünü bulduğunca rakip sahaya daha az gidiyor, topu karşı tarafa bırakıyor, bu kez kontratakla sonuç almaya çalışıyor. Şampiyonluğun önemli favorisi bir takım için bu durum tezat oluşturuyor. Her şeye rağmen kaliteli ayak sayısı oldukça fazla olan bir takım görüntüsündeydi bordo-mavililer. En önemlisi, 'mücadele etmeden mutlu olunmaz, her mutluluk az çok bir çaba ister' sözünün vücut bulmuş hali vardı sahada sanki. Pozisyon veren ancak anında karşılık veren, uzatma dakikalarında dahi baskı kuran, savunmada rakipten çalınan topta bile hırsını gösteren Trabzonspor'da sadece sahadakiler değil, kenardakiler de sezon sonu için ne kadar iştahlı olduklarını net bir şekilde gösterdiler. H H H Kayserispor ise pozitif, açık bir futbol sergiledi, rakip ceza sahasına kadar sıkça geldi ama bordo-mavililer ondan sonrasında dikkatliydi. Son tercihlerde hata yapıp pas şiddetini bir türlü ayarlayamayan sarı-kırmızılı hücum hattı, önemli pozisyon bulamadı. Kritik bir maçtan 3 puan alıp moral bulan Trabzonspor'da, saha kenarından gelen hamlelerin üst düzey katkısına ayrı bir parantez açmak gerekiyor bence. Futbolda, "kusursuz" kelimesi risklidir ama o kelimeyi hak edecek bir oyun ortaya koymalarıyla özellikle Berat Özdemir ve sağ iç oynayan Abdülkadir Ömür, milli formayı hak ettiklerini de gösterdi dün bir kez daha. Bu yazı, sahada görmekten büyük mutluluk duyduğum Ahmetcan Kaplan'a, keyifli oyunu, öz güveni ve hepsinden önemlisi sakinliğine vurgu yapmadan tamamlanırsa, eksik kalırdı. Hoş geldin Ahmetcan, yolun uzun ve dikenli ama sana inanların sayısı o kadar çok ki!