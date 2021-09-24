Büyük takım

Trabzonspor için sürpriz olan tek şey golü erken bulmak değil, kırmızı kartı erken görmek oldu. Vitor Hugo'nun erken kırmızı kartı şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Trabzonspor'u eksik bıraktı. Bununla beraber Trabzonspor'da eksilen pek çok şey göze çarptı 10 kişi kaldıktan sonra. Bu dakikalarda Konyaspor yazdı, yönetti, sahneye koydu, alkışladı. Trabzonspor bir bütün olarak seyretti olanı biteni. İlk yarıda yenilen kırmızı kart sonrası sadece Berat'ı stopere çeken değişiklik için devre arasını bekleyen Abdullah Avcı'nın burada yaptığı Djaniny hamlesi, ilk anda Konyaspor'a güven verse de ardından Bakasetas'ın şutları ve Djaniny'nin topu ileride tutma başarısıyla oyunda denge sağlandı. Ardından Trabzonspor, hayalini kursa bulamayacağı, dünya tarihinde eşine az rastlanır bir gol ve o golün yarattığı şokla oyuna ortak oldu. Bu dakikadan sonra Trabzonspor, oyunun artan temposuna ayak uydurarak peşi sıra pozisyonlar üretmeye başladı.

Direkten dönen toplar, kaçan net pozisyonlar derken, Gervinho'nun kaçırdığı yüzde 99'luk gol, oyunun en önemli kırılma anıydı. Bu dakikalarda eksik olmasına psikolojik üstünlüğü eline alan Trabzonspor, ilk yarısında gösteremediği büyük takım refleksini ikinci yarıda fazlasıyla gösterdi. Ancak Konyaspor'un da direnç göstermesi ile sezonun en zevkli oyunu ortaya konurken, kalecilerin devreye girdiği bir maç ortaya çıktı. Uğurcan'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Avrupa Şampiyonası'nda milli takım kalesini koruyan bir kaleciden çok bir düşman karakolunun bekçisi muamelesine maruz kalmıştı. Ayrıca sezon başında yine son derece anlamsız eleştirilerle yüzleşmişti. Buna rağmen meseleyi saha dışına hiç taşımadan müthiş bir olgunlukla ayakta kalmaya ve görevini yapmaya devam etti. Tıpkı dün yaptığı gibi.