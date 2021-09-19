İyi, kötü ve tuhaf

Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısındaki dünkü futbolunu, başlıktaki üç kelimeyle rahatlıkla özetleyebiliriz bence. 'Tuhaf' kelimesi futbol terminolojisinde manasız gibi gözükse de bu kadar kaliteli ayakların yer aldığı bir takımda, özellikle orta saha ile defans arasındaki kopukluk ve ileriye top taşıma noktasında bazı futbolcuların sorumluluk almaması ancak bu şekilde izah edilebilir sanırım.

Can sıkan 'kötü' yanı; Cornelius'un ileride ağır kalması, diğer bir bakış açısıyla istenen topları alamaması.

Ayrıca kanat organizasyonları noktasındaki eksiklik, hücumda etkili pas yüzdesinin azalması ve özellikle Edgar'ın içerisinde yer aldığı bazı oyuncuların formundaki düşüklüğü bordo-mavililer adına.

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'İyi' yönlerse umut verici gerçekten.

Özellikle Nwakaeme ile Bakasetas arasındaki iletişimin skor üretmede sonuca ulaşması, Hamsik'in saha içerisindeki liderliği her geçen gün biraz daha üstlenmesi ve oyuna sonradan giren oyuncuların ciddi katkılar vermesine vurgu yapabiliriz bu anlamda.

Maçın ilk yarısında temposuz, rakibi tehdit etmekten uzak daha çok kontrollü bir oyun tercih eden bir Trabzonspor vardı. Nispeten dengeli gözüken bu oyuna rağmen bence verilmeyen bir penaltı ve girilen üç net pozisyon, Trabzonspor'un istediği oyunu oynayamadığı anlarda bile ne kadar tehlikeli ve üretken bir takım olduğunun göstergesi oldu.

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İkinci yarının başlarındaki Bakasetas golü ise sanki hiç değişemeyecekmiş gibi gözüken skorda dengeyi bozdu.

Yunan oyuncunun altyapıdan yeni çıkmış bir futbolcu edasıyla sahada basmadık yer bırakmaması, çabası, hırsı ve üretkenliği sadece bu maç özelinde değil, tüm oyunculara ders verilecek nitelikteydi.

Genel olarak Trabzonspor;

Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçını da eklersek kısmen istediği oyunu oynamasa da sonuca gitmeyi başardığı 90 dakikaları geride bıraktı.

Ancak takımın acilen vites artırması ve hızlı oyuna geçiş gerekiyor.

Maç özelinde Abdülkadir Ömür, sağ kanattan geçtiği orta sahada daha rahat gözüktü. Denswil ise Yusuf Erdoğan'ı stoper ön sezileri ve hızıyla durdurmayı başardı. Dorukhan Toköz ise eğer bir sakatlık yaşamazsa kısa süre sahada kalmasına rağmen ne kadar etkin olduğunu, topla teması sevdiğini ve pas trafiğini yöneltmede sorumluluk alabileceğini gösterdi.