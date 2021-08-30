Hikaye yeni başlıyor

Trabzonspor daha çok kendi rotasyon kalitesinin ölçü olabileceği bir maç oynadı. İlk yarı boyunca orta sahada ve ön alanda istekli, değişken ve arayış içerisinde gözükse de verimlilikten uzak bir görüntü çizdi Trabzonspor'un yorgun ve eksik kadrosu.

Lige kötü başlayan, eksiklerini "Kervan yolda düzülür" misali kapatmaya çalışan Giresunspor, Trabzonspor'un sol kanadını iyi işlese de bir netice alamadı.

Tekrar Trabzonspor'a gelirsek...

İlerde olması muhtemel eksiklerle nasıl bir rotasyon ve oyun planı üreteceği konusunda bir nevi staj olacak bu maç Trabzonspor için düşündürücü geçti.

Özellikle sol bek yine çok aksadı; tabii burada 'Nwakaeme'nin savunmaya yardımda yetersiz kalması da etkiliydi' desek abartmış sayılmayız.

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Hazır yeri gelmişken şunu da eklemek gerek: Nwakaeme'nin sahip olduğu mükemmel meziyetleri yerinde ve kararında kullanmayı öğrenmesi takımın hücumdaki vitesini artıracak gibi gözüküyor.Gervinho'nun yokluğunda Abdülkadir Ömür, çalışkan gözükse de ilk yarı boyunca çok üretken gözükmedi.Trabzonspor, sakatlarla, yoğun maç temposuyla geçirdiği bir süreci Okan Kocuk'un da bireysel hatasının yanında savunma ikilisinin (Hugo-Edgar) kusursuza yakın oyunu ve onlara defansif olarak eşlik eden Serkan'ın performansıyla kolay görünen ama oldukça zorlaşan bir üç puanı cebine koydu.Alınacak çok ders var bu maçtan.Yol uzun, hikaye daha yeni başlıyor.