Bu takım başaracak

Maç başlamadan önce her iki takımın teknik adamlarının açıklamalarına bakıldığında oyuna hakim olanının değil daha çok hata yapmayanının kazanacağı bir 90 dakika olacağı belliydi.

İlk yarı itibariyle de özellikle 20 dakikalık bölüm içerisinde Trabzonspor, orta sahada oyunun hakimi gibi gözükse de aslında Roma oyunu kendi sahasında kabullenen taraftı. Bu süre içerisinde Trabzonspor kanat organizasyonları ile sonuca gitmeye çalıştı. Ancak daha sonra Roma, özellikle Bakasetas'ın topla buluşma bağlantılarını keserek savunma arkasına toplar ve kanat organizasyonları ile sonuca gitmeye çalıştı. İki de önemli pozisyona girmeyi başardılar.

Bu dakikalar içerisinde Hamsik, Bakasetas ve Gervinho savunmaya gerekli katkıyı da yapamayınca Roma'nın baskılı oyunu kendini gösterdi. İkinci yarıya da aynı baskılı oyunla başlayan Roma, yine savunmaya yardımların yetersiz kaldığı bir anda kademe hataları sonucunda golü bulan taraf oldu.

Oyundan düşen Gervinho ve İsmail'i doğru bir zamanda doğru isimlerle değiştiren Abdullah Avcı, maçın başından itibaren uygulamaya koyduğu oyun disiplinine bağlı kalınca hemen karşılığını verdi.

Usta işi bir ortaya oyuna girdikten bir dakika sonra usta işi bir kafa vuruşu yapan Cornelius, Mourinho'nun maç öncesi yaptığı, "Cornelius oynarsa nasıl bir oyun planı olacak bilmiyorum" açıklamasına da cevabını hemen verdi.

Karşılıklı goller sonrası oyunda denge sağlanırken duran toptaki adam paylaşımı sorunundan Trabzonspor kalesinde bir gol daha gördü. Roma maçı öncesi oynanan 3 resmi karşılaşmada da savunma zaaflarından goller yiyen Trabzonspor, ofansif olarak yine üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen aynı zaaflar sonucunda hak etmediği bir mağlubiyet aldı.

Oynanan futbol, verilen mücadele ise ilerleyen haftalar için oldukça umut vericiydi. Bu mağlubiyet sadece kazanılabilecek bir maçta alınamayan üç puan olarak hatırlanacak ama veryansınlar edilmeyecek. Takım savunmasıyla ilgili sorunların da çözülmesiyle birlikte bu takım çok büyük işler başaracaktır.