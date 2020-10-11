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Yunus Emre Sel

Yunus Emre Sel

11 Ekim 2020 | Pazar

Ders alınmalı

Ne olacak, sadece bir hazırlık maçı diye geçiştirebileceğimiz bir performans yoktu ortada.
Ne oynadığını bilen Erzurumspor karşısında, dağınık ve bir o kadar oyun disiplininden kopuk bir vardı sahada. Tamam tırnak içerisinde, "Yedek" olarak diye düşünülen oyuncularla, yeni transferlerin karmasını deniyorsunuz ama görünen o ki, yedek oyuncular yedek dahi olmak istemiyor.
Sol bekin önünden yapılan ortada, sağ bekin kaçırdığı oyuncu, ilk golü atarken, ikinci golde de yine sol bekin önünden geçen oyuncu stoperlerin bakışları arasında ikinci golü attı. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen üçüncü golde de yine oyuncular sadece izledi. Görünen o ki, savunmada adam paylaşımında ciddi bir sorun yaşanıyor, orta saha ile arada bağlantı kopukluğu var.
İkinci yarıda toparlanan Trabzonspor'da yeni Diabate, sadece toplu oyunda değil topsuz alanda da oyunun içerisinde olmaya çalışan bir isim olarak dikkat çekti. Safa Kınalı gücü ve dayanaklılığı ile 'un ısrarla üzerinde durmasının meyvelerini verdi. Savunmada Ahmetcan, çok uzun zaman sonra alt yapıdan çıkan bir stoper olarak uzun süre bu takımın parçası olabilir.
Soğukkanlı, pozisyon bilgisi iyi ve fiziksel özellikleri diri bir oyuncu.
Performansı merak edilen Vitor Hugo'nun oyun kurma becerisi ve ilk hamle başarısı o bölgedeki sorunları çözebilecek özelliklere sahip olduğunun kanıtı.
Karambolden gelen golün yanı sıra ikinci yarıda rakip kalede daha fazla pozisyon bulan Trabzonspor'un hücum organizasyonlarını şekillendirecek yaratıcı bir isme ihtiyacı var. Transfer sezonu sona erdiği için bu sorunu içeriden çözmek zorunda kalacak olan Newton, A. Ömür'ü ve zaman zaman Ekuban'ı 10 numara pozisyonunda değerlendirmesini bekliyorum.

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Etiketler :
Trabzonspor, transfer, Newton, yeni transfer

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