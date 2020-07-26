Belki şampiyonluk kaçtı ama!

Hayaller kurulmuştu… Kimi karayolu ile kimi de uçakla Kayseri'ye gidecek, şampiyonluğun geleceği maçı yakından görmek için tribündeki yerini alacaktı. Ancak önce pandemi süreci ardından saha sonuçları bu isteğin sadece bir hayal olarak kalmasına neden oldu. Kayserispor maçının ilk yarısında Trabzonspor direkten dönen bir topu dışında rakip kalede etkili bir organizasyon dahi gerçekleştiremezken, kalesinde birçok pozisyon gördü. Bu anlarda Uğurcan Çakır, "İşte adım bu yüzden büyük takımlarla anılıyor" dercesine adeta kendisini takip eden kulüplere nazire yaptı ve kalesinde devleşti. Ayrıca savunmada adeta tek başına direnen Hüseyin Türkmen, takım arkadaşlarının hatalarını da kapatan isim olmayı başardı. HHH Kümede kalmak için mücadele eden Kayserispor varını yoğunu sahaya koysa da Trabzonspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak büyük sıkıntılar ile başlayan sezonu ikinci sırada tamamlamayı başardı. Şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken kaçması herkeste derin üzüntü yaratsa da, geçmişin çok çabuk unutulmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Sezon başında lisansları çıkartmakta zorlanan bir takımın, şampiyonluk yarışı verdiği takımların kadro derinliklerine rağmen bu seviyeye kadar gelebilmesi asla bir başarısızlık değildir. Şimdi yapılması gereken bu kadronun iskeletinin hatta çok büyük bir bölümünün korunarak yeni sezon planlamasının kısa süre içerisinde tamamlanmasıdır.