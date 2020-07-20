Bu kadar kolay olmamalıydı

Gözler sahada kulaklar İstanbul'da.

Bu anlayışla sahaya çıkmasını bekliyorduk Trabzonspor'un ama belli ki ne gözler sahadaydı, ne kulaklar İstanbul'da.

Zordur böyle bir atmosferde maç oynamak ve öyle de oldu.

***

Ama buna bir de hakem eklenince maç iki kat daha zor geçti.Karşılaşmanın ilk yarısında dengeli bir oyun ortada gözükürken ikinci yarının başlarındaki Trabzonspor, özlenen baskılı ve isteyen kimliğiyle sahadaydı.Ancak bu istek ve arzu da sadece 25 dakika sürdü.Hakem Karaoğlan'ın da maçın kaderine etki eden kararıyla 3-1'ken vermediği net gol sonrası oyuna ortak olan Konyaspor , baskı kurunca, Trabzonspor'un kronikleşen, "Geriye yaslanma" huyu bir anda ortaya çıktı.

***

Ne olduysa da o dakikadan sonra oldu. Kümede kalma iştahıyla saldıran Konyaspor karşısında hiç direnç gösteremeyen Trabzonspor, alışıla gelmiş bir şekilde yine öne geçtiği bir karşılaşmayı altın tepsiyle rakibine sundu.

Bu kadar kolay olmamalıydı!

Ramak kala şampiyonluk bu kadar temposuz futbolla, bu kadar izahı olmayan puan kayıplarıyla avuçlardan uçup gitmemeliydi.