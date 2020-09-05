İyi ve kötü

İki komşu takımın mücadelesi gollü bir karşılaşmaya sahne oldu.

Trabzonspor 1-2 mevki dışında yeni sezonda mücadele edeceği 11 ile çıktı sahaya. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Plaza dışında diğer yeni oyuncular Edgar, Marlon, Trondsen ve Flavio'yu da uzun süreli olarak izleme imkanı bulduk. Özellikle teknik direktör Newton'un oyuncularına aşılamaya çalıştığı mücadeleci kimliğin de her geçen gün takıma yerleştiğini söyleyebiliriz. Çünkü Samsunspor ile oynanan karşılaşmadaki oyun ile Rizespor karşısındaki oyun arasında siyah ve beyaz kadar fark vardı.

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Ancak Trabzonspor'un en büyük sıkıntısının yine savunma olduğu söyleyebiliriz. Yenen 3 golde gerek yerleşim gereke bireysel hatalar ön plana çıktı. Bu bölgeye lider özellikleri öne çıkacak takviye yapılması, teknik direktör Newton'un da alınacak oyuncuları hızlı bir şekilde kendi oyun yapısında verimli hale getirmesi gerekiyor.

Orta sahadaki tecrübe eksikliği ise çok netti. Üç oyuncunun birbiriyle olan uyum sorunu, pas trafiğinde yaşanan anlaşmazlıkların ana nedeniydi. Bu bölge için bir transfer arayışı içerisinde olan yönetim için sanırım bu maç iyi bir yol gösterici olacaktır.

Yeni transferlerden Flavio, orta sahanın her yerinde olmaya çalışırken, Trondsen ise oldukça temposuz gözüktü.

Marlon ise ofansif yönü güçlü olsa da Nwakaeme'nin arkasında oluşabilecek boşlukları doldurmada sorun yaşayabilir.