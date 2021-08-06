Umut veren futbol

Sezon öncesi hedefini lig şampiyonluğu olarak belirleyen Trabzonspor, Molde karşısında sezonun ilk resmi maçına çıktı. Maçın bir diğer önemli detayı da Trabzonspor'un bir sezonluk koronavirüs arasından sonra taraftarıyla buluşmasıydı.

Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan ve Hamsik, Gervinho, Peres gibi önemli yıldızların takıma katılmasıyla Trabzonspor'un nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusuydu.

Maça güçlü ve etkili başlayan Trabzonspor, ilk yarım saatte ortaya koyduğu performans ve çalışılmış bir organizasyonla adeta hazırlık maçında atılan golün bire bir kopyası bulup, öne geçti. Bu süre zarfında oyuna hükmeden ve son vuruşlar dışında rakip kaleye etkili giden Fırtına, savunmasının arkasına atılan bir topta rakibin golüne engel olamadı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Trabzonspor, tam 4 net pozisyondan yararlanamadıktan sonra yine bir duran top organizasyonuyla öne geçmeyi başarsa da Molde ikinci yarıdaki ilk atağında golü buldu.

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Trabzonspor, 75'te sahanın son vuruşlarda etkisiz gözüken ismi Djaniny'nin golüyle 3. kez öne geçse de bir kez daha Molde'ye engel olamadı ve maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Geçtiğimiz sezon eksikliğini yaşadığı hücum çeşitliliğini hem akan oyunda hem de duran toplarla ilerletmiş gözüken Trabzonspor, kalesini savunma noktasında yalnızca 3 kez kalesine gelen rakibini durduramayarak olumsuz bir görüntü sergiledi.

Bakasetas'ın hem orta alan mücadelesi, hem duran toplar hem de hücum aksiyonlarındaki ince işleriyle sahaya hükmettiği maçta Gervinho, Hamsik, Nwakaeme'nin hücumdaki güçlü performansları takımı ayakta tuttu. Savunmadaki aksaklıklar nedeniyle tur ümidini Norveç'e erteleyen Trabzonspor, 20'nin üzerinde şut, 10'un üzerinde korner ile ümit veren bir görüntü ortaya koydu. Ancak son dakikadaki penaltı fırsatıyla elde ettiği galibiyet şansını da elinin tersiyle itti.