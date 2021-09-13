Büyük hatalar

Bugüne kadar oynadığı maçlarda ki, buna iki Roma maçı da dahil hücum oyunundaki zenginliği, topu rakip sahaya yıkma çabası ve pas trafiğindeki başarı yüzdeleriyle dikkat çeken Trabzonspor, Galatasaray maçının ilk yarısında bunların tamamından yoksundu.

Trabzonsporlu oyuncular topa ilk dokunuşlarda çok fazla hata yaptı. Rakibini iyi analiz eden ve orta sahada oyun üstünlüğünü eline alan Galatasaray'a bir de bireysel hataların katkısı eklenince, Trabzonspor oyun disiplininden tamamen koptu.

Topu ayağına isteyen, deplase olmayan iki kanat oyuncusu, Hamsik ve Bakasetas'ın temposuna ve Cornelius'un istekli oyununa rağmen geriden organize olunamaması ve hepsinin ötesinde son derece basit hatalarla bir anda iki farkla geriye düşüldü. Abdullah Avcı ve Trabzonspor için erken gibi görünse de oyunun gidişatı için geç bile denilebilecek iki değişiklik biraz olsun dengeyi Trabzonspor lehine çevirdi. İkinci yarıda da Trabzonspor beklenen arzu, istek ve organizasyondan uzaktı.

Galatasaray'ın genç ama dinamik ön alanına savunmanın beklenmeyen hataları da eklenince bir türlü istenen oyun seviyesine çıkamadı Trabzonspor. Tam bu anda, Marek Hamsik, bir kanat oyuncusu ne yapmalıdır sorusunun ansiklopedik karşılığı olan bir performans ve asistle, Nwakaeme ise usta işi bir bitirişle Trabzonspor'u oyuna tekrar ortak etti. Trabzonspor, kötü bir oyuna rağmen Galatasaray gibi bir rakip karşısında geriye dönmesini bildi. Fakat şampiyonluk yolunda giderilmesi gereken, basit görünen ama büyük fark yaratan eksikler fazlaca göze battı.