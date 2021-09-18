Artık 11 değil 16 kişi!

Futbol literatürlerinde klişe haline gelmiş 'transferler kampa yetişecek' açıklamasını belki de ilk kez bu kadar erken gerçekleştirme başarısı gösteren Trabzonspor, sezona da iyi bir başlangıç yaptı.

Bordo-mavililerin yedek kulübesi, önceki yıllara göre daha kuvvetli.

Ancak 5 değişikliği de hesaba katarak artık 11 değil, 16 kişilik takım olma yolunda planlamalara kafa yoruluyor. Zira aynı heyecanı yaşayan bu yeni takım modelindeki başarı, hem hocanın elini ciddi oranda rahatlatacak, hem de yarışta şansı artıracaktır Giresunspor maçında genel anlamda, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinin ise ilk yarısındaki kısmı kötü gözüken futbolu bir kenara koyarsak, Avrupa dahil yapılan 8 resmi müsabakada ne istediğini bilen, pas trafiğini yönetmeye çalışan, hedef odaklı bir Trabzonspor'u net şekilde görebiliyoruz.

Galatasaray derbisinden alınması gereken direkt dersler oldukça fazla.

Ancak 2-0'dan geriye dönüş ve belki de galibiyetin son anda kaçması, Trabzonspor için eksi 2 puanın yanında artısı çok olan bir karşılaşma olarak umut verdi.

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Sırada Kasımpaşa var ve Abdullah hoca antrenmanlarda takım oyunu ve savunma yanında arkadaşlık kavramlarını da ön plana çıkararak, bireysel hatalardan asgari zayiatla çıkma yönündeki çalışmalara da ağırlık verdi.

Kasımpaşa Trabzonspor'a oranla kağıt üzerinde nispeten daha zayıf bir takım izlenimi verse de boş alan bulduklarında direkt sonuca gitmeye odaklı, hızlı ve son vuruşlarda etkin isimlere sahip bir takım.

Bu nedenle bordo-mavililer maça yine orta saha üstünlüğünü elinde tutma ve oyunu rakip sahada oynama anlayışıyla çıkacaktır.

Muhtemel 11'deki tek Denswil değişikliği sol bekteki sıkıntıların çözümü için atılmış bir adım olmasının yanı sıra hazırlık döneminden bu yana maç içerisinde zaman zaman dönülen 3-4-3'e geçiş noktasında daha net işaretleri de verebilir.

Abdülkadir Ömür'ün bu maçta da muhtemel ilk 11'de yer almasını ise şu şekilde yorumluyorum:

Her fırsat bir risktir ama o risklerle büyük olunuyor.

Abdülkadir Ömür bunun bir risk olmadığını kendisini geliştirmek ve eski gücüne tekrar dönme noktasında verebileceği mesajları bundan daha iyi bir şansla hak edemezdi.