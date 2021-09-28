Bulut var yağmur yok

Trabzonspor için maçın ilk 15 dakikası üzerine düşünülmesi ve odaklanılması gereken bir zaman dilimiydi. Mevcut oyuncu kadrosundaki ön alan oyuncularıyla ligdeki hemen her rakibin savunma düzenini ve ezberlerini nasıl bozabileceğini dair ipuçları taşıyan bir zaman dilimi. Ancak Alanyaspor oyunu dengeledikten sonra oldukça basit, yani diğer bir deyişle zor, kombine paslarla Trabzonspor'u zorlamaya başladı. Neticesinde golü de buldular. Aynı zamanda savunmada da merkezi iyi kapatınca Trabzonspor'u kanatlara verimsiz ve biraz da umutsuz bir şekilde ittiler. Trabzonspor'un baskılarını gol yemeden atlatan ve oyunu bir anda kendi lehine çeviren Alanyaspor, bu dakikalarda bir anlık hatalar zinciri ile golü de buldu.



Alanyaspor'un da zorlamasıyla gidilen kenar organizasyonuyla golü bulan Cornelius, yan toplarla çok daha etkili bir hale sokulabilecek iken Trabzonspor ısrarla içe kat ederek skor üretmeye çalıştı. Son haftalarda geri dönüşlere imza atan Trabzonspor yine maç içerisinde aynı reaksiyonu gösterip geriye düştüğü bir maçta hem oyunun kontrolünü hem de skorda dengeyi sağladı. Berat – Gervinho değişikliği ile hücumdaki yetenekli oyuncu sayısını bir artıran Abdullah Avcı, rakip savunmadaki oturan yerleşimi bir fazla oyuncuyla bozmak istedi.



Bu anlarda da pozisyon üreten Trabzonspor, oyuncuların pas tercihleri ve bitiricilikte yaşadığı sorunlar nedeniyle sonucu değiştiremedi. Aynı pozisyonda Efecan'a kart vermeyen ancak Hüseyin'e kartını hemen gösteren Özkahya, oyunda dengeleri değiştirdi. Bu dakikadan sonra Alanyaspor biraz daha cesur oynamaya başlayınca Trabzonspor da aradığı boşlukları bu sayede buldu. Rakibi karşısında 10 kişi oynayan takım gibi değil de rakibi eksikmiş gibi oynayan Trabzonspor, skor üretmek adına son tercihler ve bitiricilik sorunları yaşayınca karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor için maçın özeti, pes etmeyen inatçı bir ruh, bulut var ama yağmur yok.