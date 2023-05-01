Beşiktaş ezdi!

Derbinin ilk yarısında herkes çok kontrollü oynamaya çalıştı.

İki takımda orta sahada rakibini bozarken kendi sağ kanatlarını daha çok kullandılar. Galatasaray ilk pozisyonunda Omar'ın hatasıyla gol bulurken Beşiktaş iki net kaçırdıktan sonra Romain Saiss'in müthiş kafasıyla hem tabelayı eşitledi hem de devrenin kalan bölümünde oyunu istediği gibi yönlendirdi… Salih orta sahada uçanı kaçanı yakalarken, Gedson da sol taraftan yüklendi.

Galatasaray mümkün olduğunca oyunu yavaşlatıp uzun toplarla savunma arkasına sarkmaya çalışırken Beşiktaş daha çok pas yaptı ve daha etkiliydi. İkinci yerdeyse Galatasaray'ı sahadan silen üstüste pozisyonlar bulan oyunu tamamen domine eden bir Beşiktaş izledik.

Kaptığı topu muhteşem bir vuruşla gol yapan Amir, sahada basmadık yer bıramayan Salih ve sakatlandığı pozisyonda bile pes etmeyip üç G.Saraylı'dan kurtulmayı başaran Gedson resmen Kartal'ın yüreğini çimlere seren isimlerdi. Beşiktaş bu maça hesap yapmadan çıkacacak ve kazanacak demiştim dünkü yazımda.

Galatasaray'ın defans saplarından ve Muslera'nın eski Muslera olmayışından ve Okan hocanın da Ezber değişiklikler yapıp panik halinde hareket ettiğinden bahsetmiştim. dün gece manzara aynen böyleydi Galatasaray gezi Beşiktaş ezdi.

Hikaye bu kadar. Not: Alişansalan da Hafta boyu yapılan algı oyunlarına rağmen maçın üstüyle başıyla oynamadan iyi bir yönetim gösterdi kutluyorum.