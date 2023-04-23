Derbiye yetmez!

Maçın ilk yarısında antrenman maçlarındaki çift kaleleri bile aratan bir durgunluk vardı deyim yerindeyse. Beşiktaş orta sahasındaki üçlüden hiç biri Ümraniye ceza sahasına yaklaşmalıdılar bile. Gedson, Salih ve Hadziahmedovic sadece ortadaki işlerini yaptılar ve ön taraftaki Aboubakar, Redmond ve Cenk'i yalnız bıraktılar… Bu yarıda Ümraniye bir (Mert müthiş kurtardı), Beşiktaş iki pozisyon yakaladı ve birini Cenk kaçırırken, diğerini son haftaların parlayan yıldızı Redmond ağlara gönderdi.

İkinci yarıda daha iştahlı ve maçı domine eden bir Beşiktaş izledik. Cenk Tosun, Ghezzal ve Redmond'un değerlendiremediği pozisyonlardan sonra da baskı aynen devam etti.

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Bu kadar gök gürültüsünün bir yağmur getireceği belliydi ki, sonrasında harika bir nisan yağmuru gibi Aboubakar damlaları düşmeye başladı gökyüzünden.

Nefis bir gol atan Kara Boğa'nın, Redmond'u net pozisyonda bırakan bir de topuk pası verdi ki, harikaydı.

Son 15 dakikada Güneş, Maxim ve Ghezzal'ı sahaya sürerken net pozisyonlar kaçıran Tosun Paşa ile birlikte beklentilerin altında kalan Hadziahmedovic'i kenara aldı. İki top cambazı girince ön taraftaki pas trafiği de düzeldi.

Kartal daha yüksek bir pas yüzdesiyle oynarken yine net pozisyonlar bulduysa da skoru arttıramadı.

Sonuç olarak bu galibiyet derbi öncesi moral oldu… Bunu söylerken şunu da ekleyelim; bugün ilk yarıdaki futbol derbide kesinlikle olmamalı. Derbide galibiyete ulaşmak için Siyah-Beyazlı oyuncuların çok daha iyi motive olmaları şart… Not: Eski mesai arkadaşımız Arap Tarık (Çaldıran) dün Hak'ka yürüdü.

Rabbim mekanını cennet eylesin.