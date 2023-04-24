Derbi zaferi şart!

Ümraniye galibiyeti derbi öncesi moral oldu ve Kartal şimdi Cimbom'la oynayacağı derbiye daha bşr özgğvenli çıkacak. Sonuç ne olur bilşnmen ama Beşiktaş kaliteli kadrosuyla böyle maçları iyi oynar, Fenerbahçe derbisindeki performans bu konuda iyi bir örnektir..

15 yıldızla temel atılmalı

Derbiyi kazanmak için oynayacak Kartal, bu kesin. Öyle de olmalı. Bunu başardığı takdirde ise Kartal'ın asıl hedefi yeni sezona yönelik olmalıdır. Mevcut kadroda Mert, Ersin, Roiser, Onur, Colley, Romain Saiss, Tayyib, Masuoaku, Gedson, Hadziahmedovic, Salih, Ghezzal, Muleka, Cenk Tosun ve Aboubakar son derece kaliteli isimler. Hepsi de Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncuları. En kısa sözleşme 2024 Haziran...

İsmael kimyayı bozdu

Bu yıldızların bazıları sakatlık, bazıları uyumsuzluk nedeniyle bu sezon beklentilerin altında kalmış olabilirler. Unutmayalım ki bu takımın üzerinden Valerien İsmael diye takıntılı bir buldozer geçti, üçlü savunma diye tutturup tüm dengeleri alt-üst etti.

Doğru planlanma yapılmalı

Geride kalan haftalara ve yaşanan puan kayıplarına bir çare bulmak mümkün değil ama geleceği doğru planlamak mümkün. Şenol Güneş gibi tecrübeli bir teknik adamın 15 kaliteli oyuncunun üzerine doğru takviyeler yaparak çok güçlü bir kadro oluşturması işten bile değil...

Maxim&Redmond belirsiz!

Kiralık oyunculardan Maxim mi elde tutulur yoksa daha iyi bir on numara mı alınır bunu şimdiden kestirmek güç... Aynı şekilde son haftalarda eski günlerine dönme sinyalleri veren Redmond'a yeni sözleşme mi yapılır yoksa yollar mı ayrılır o da henüz belli değil. Delle Alli ile olmayacağı kesin. Yani tekrar kiralanması mümkün değil.

Talisca tarzı forvet şart

Yukarıda saydığım kadronun çok daha iyi bir sezon geçirmesi için bazı boşlukların doğru oyuncularla doldurulması şart. Misal, Talisca tarzında hem on numara pozisyonunu dolduracak hem de skora yüksek katkı yapacak bir yıldız ve iyi bir sol kanat transfer edilmesi halinde bana göre Beşiktaş yeni sezonda şampiyonluğun en iddialı takımı olabilir.

Giden olursa yeri doldurulmalı

Bunu söylerken mevcut 15 yıldız oyuncudan, kendi isteğiyle takımdan ayrılacak olanlar olması halinde yerlerinin en az onlar kadar kaliteli isimlerle doldurulması gerektiğinin de altını çizmeliyim.

İki-üç kaliteli transfer yeter

Mecut kadro korunur ve çok kaliteli, tartışmasız performans verecek bir sol kanat, bir 10 numara alınırsa Beşiktaş'ın başka bir transferi ihtiyacı kalmaz.

Gençlerle derinlik sağlanır

Berkay Vardar, Deniz Ege başta alt yapıdan yetişen yıldız adayları, Necip, Umut Meraş gibi yerli alternatifler de kadro derinliği yaratacaktır ki bu da çok önemlidir.

Takım ezberi yaratmak önemli

Dolayısıyla Beşiktaş bu sezonun kalan maçlarını, ligi bitirebileceği en iyi yerde bitirmek amacıyla oynarken asıl amaç sözleşmeli oyuncularla sağlam bir iskelet kurup, yeni sezonda oynanacak sistemi şimdiden sahaya sürmek ve takım ezberini arttırmak çok önemlidir.

Camia kenetlenip desteklemeli

Şenol hoca bu ligin en tecrübeli isimi. Gerçekleri bizden daha iyi gördüğüne şüphe yok. İşte bu noktada camianın kenetlenip Güneş ve mevcut kadroya yeni sezonda daha büyük hedeflere koşmak adına destek vermesi şarttır. O desteğin de verileceğine inanıyorum.