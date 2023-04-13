Muchas Gracias

Yüz yılın felaketinin yaralarını sarmak ilk günden itibaren yüreğini milletiyle paylaşan Kartal, Antalyaspor maçında sahaya atılan oyuncaklarla gönüllerini fethettiği çocuklar için şimdi de altı okul yaptırmak için kolları sıvadı. Asırlık çınarlar Beşiktaş ve Atletico Madrid dün bu amacı daha hızlı ulaşmak için yardım maçında karşı karşıya geldiler. İki takımın da alternatif isimlere yer verdiği ilk yarıda topa daha çok sahip olan, pozisyonlar bulan taraf Beşiktaş oldu. Maxim, Muleka, Roiser gibi oyuncuların yanı sıra Semih ve Berkay gibi gençler performanslarıyla göz doldurdular. İkinci yarıda Simone kaleci hariç tüm takımı değiştirdi ve Griezmann, Morata gibi yıldızları sahaya sürdü. Şenol hoca da Necip, Atiba, Tayfur, Kerem, Amir, Onur ve N'Kouduo'yu sahaya attı. Atletico'nun aslarına karşın Beşiktaş'ın alternatif kadrosu sahadaki görüntünün değişmesine izin vermedi. Dengeli bir oyunda bu kez N'Kouduo fileleri havalandırıp maçı noktaladı. Skoru boş verelim. Bizim canımız yanmış ve A. Madrid çağrımıza kulak verip yardım elini uzatmış. Futbol topu etrafında toplanıp tek yürek olmuşuz. Böyle bir güzellik yaşanırken skor kimin umurunda. Dün her şey çocuklar içindi. Teşekkürler Beşiktaş, muchas gracias Atletico.