Beşiktaş tüm planları bozar

Beşiktaş böyle maçları iyi oynar. Bunu söyleyerek başlayalım. Futbolcusuyla, taraftarıyla kenetlenir ve yüreğini ortaya koyarak zafere koşar. Şampiyonluk iddiası varmış, yokmuş, az varmış, çok varmış, önemli değil! Camia bu maçı kazanalım sonrası nasıl olursa olsun, diye düşünür, öyle odaklanır. Peki Beşiktaş bu maçı neden bu kadar istiyor!? Çünkü bu sezon ligde lehine en çok hakem hatası olmasına rağmen, her fırsatta hakemler üzerinden algı yapan Galatasaray oldu... Bu durumdan da bir çok takım zarar gördü ve Beşiktaş da onlardan biriydi. Algı oyunları hep sahnedeydi.

ALİ ŞANSALAN ALGISI

Misal; önce maçı Şansalan'ın yöneteceği haberi sızdırıldı, ardından bunu Beşiktaş'ın istediği algısı yaratıldı!.. Bu da yetmedi Başkan Dursun Özbek derbiye üç gün kala TFF'ye gitti!.. Yani her şey ortada!? Galatasaray'ın eti-budu belli, sezon başından beri ön tarafta iyi işler yaparken arkada çuvallıyorlar. Muslera da bu sezon dağılmış durumda. Galibiyet serisi yaptılar ama içinde ofsaytımsılar, penaltımsılar, kırmızımsılar dolu! Son Karagümrük maçında ise şapka düştü, kel göründü! Karagümrük maç boyu iyi mücadele etti ve tartışmalı hakem kararları olmasa muhtemelen maçı da kazanacaktı. Dolayısıyla manzara açık ve net, Beşiktaş mücadele gücünü tam olarak sahaya yansıttığında Galatasaray'ın pek şansı kalmayacaktır. Birçok yıldızı var ama hepsi akıllı telefon misali; bin tane özellikleri olsa da şarjları çabuk bitiyor.

GİZLİ JOKER MERT

Buna karşılık Beşiktaş'ta durmak bilmeyen bir Aboubakar var, bulduğu her boşluğu değerlendiren Redmond, oynarsa belki de maçın kaderini tek başına değiştirebilecek Maxim, orta sahada her rakibe üstünlük sağlayan Gedson, Hadziahmedovic var. Dahası maç boyu bindirme yapan kanat oyuncuları da cabası. Ligin ilk yarısındaki maç sonrası Okan Buruk, Beşiktaş'ın uzun pas oynamasını eleştirmişti! Yarın da kendisine bol malzeme çıkabilir, çünkü muhtemelen uzun paslarla gol ya da goller yiyecek! Malum Mert ise Kartal'ın gizi jokeri; önde baskı kuran takımların arkasına pas değil bomba atıyor adeta. Öne gelen geldiğine pişman oluyor. Yine yapacaktır en iyi bildiği şeyi...

PANİKATAK GİBİ

Okan hoca sezon başından bu yana aynı şeyleri yapıyor. Takım iyi oynarken gerekli skoru elde ederse, orta saha oyuncularını devreye sokup maçı tutmaya çalışıyor. Karagümrük maçında olduğu gibi planları tutmayınca da öyle bir panikliyor ki, akıllara zarar... Şenol Güneş bambaşka, ezbere hareket etmiyor. Beşiktaş'a sağlam mücadele ve bol pas üzerine kurulu bildik futbolunu oynatan Güneş, değişiklik yaparken de alması gereken tüm riskleri alıyor ve hep kazanmayı hedefliyor.

TARAFTARLAR TAKİPTE

Tribünde müthiş bir taraftar olacak, orası tartışmasız. Beşiktaş taraftarı bu galibiyeti istiyor. Hakem Ali Şansalan da, karşı cephenin tüm algı oyunlarına rağmen görevini iyi yapmaya çalışacaktır. Çünkü tribündeki 50 bin kişinin nefesini daima ensesinde hissedecektir. Velhasıl kelam; hesabını Beşiktaş'ı yenmek üzerine yapan varsa, bence o hesabı gözden geçirmesinde fayda var! Sonra çok üzülürler!