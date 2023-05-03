Ligin efendisi

Beşiktaş, F.Bahçe'den sonra G.Saray'ı da iyi bir oyun ve net bir skorla yenerek ligin efendisinin aslında kendisinin olduğunu cümle, aleme gösterdi.. Derbide Kartal yürekli oyuncuları çok güvendiğimi, maç bugünü bu köşede belirtmiş ve şöyle demiştim; "Beşiktaş'ı yenmek üzerine yapan varsa, bence o hesabı gözden geçirmesinde fayda var! Sonra çok üzülürler!..." Peki bunca yıllık tecrübeyle beni bu kadar iddialı konuşturan neydi derseniz, Beşiktaş'ı, G.Saray'ı, Şenol hocayı ve Okan hocayı iyi tanımaktı derim.

GOMİS'İ UNUTMAK!

Derbinin ikinci yarısında Güneş ve Buruk'un müdahalelerine iyi bakın. Aboubakar iyi oynamamasına rağmen onu sahada tutan bir Güneş ve skor olarak gerideyken sahaya Gomis yerine Barış Alper'i süren bir Buruk... Olay bu kadar basit. Çok büyük bir hakem YANLIŞI olmaz ve oyuncular da kendi kariyerlerinin beceriksizlik rekorlarını kırmazlarsa, Beşiktaş kazanacaktı. Çünkü benzer bir maçı daha önce yine Güneş'le kazanmıştı Kartal. Hangi maçı mı!? Napoli'yi deplasmanda 3-2 yenmişti Kartal. O Napoli'nin ön tarafının oyun karakteri, bu G.Saray'la aynıydı ve elbette kalite olarak Napoli birkaç tık üstteydi. İnsigne, Marek Hamsik, Jorginho, Mertens, Callejon, Zielinski'den oluşuyordu Napoli'nin hücum hattını.

ADRİANO, Q7, ABOU!

Beşiktaş'ın ise kadrosunda sadece üç önemli yıldız vardı; Quaresma, Adriano ve Aboubakar... Güneş o maçta, orta sahada Necip ve Atiba ile bozduğu Napoli'yi; Quaresma'nın asistleri, Aboubakar ve Adriano'nun golleriyle devirmişti. Üstelik berbat bir hakemi de yenmişti (Napoli lehine iki uydurma penaltı vermişti) Kara Kartal... O maçı kazanan Şenol Güneş'in, bugün çok daha iyi bir takımla ve o Napoli'den daha kötü olmasına rağmen aynı oyunu oynamaya çalışan G.Saray'ı yenmesi bana göre normal sonuç olurdu. Fabri'nin yerine Mert, Quaresma'nın yerine Redmond, Adriano'nun yerine Gedson'u koyup, Aboubakar'ı da unutmadan kafamda oynamıştım derbiyi.

KUTUP YILDIZI GEDSON

Gedson, Adriano'nun performansının üzerine çıktı, Redmond bir Quaresma değildi derbide ama Amir'in ekstrası o açığı kapatmıştı, Aboubakar zaten yine Aboubakar'dı. Nitekim derbiyi de bu yıldızlarla kazandı Kartal. Yani uçmadık, afaki konuşmadık, yakın tarihe baktık, benzerlikleri gördük ve mevcut kadroları doğru değerlendirerek, doğru sonuca ulaştık.

TCG VE TEKNOFEST

Gelelim derbi günü yaşadığımız güzelliklere. Öğleye doğru Teknofest civarında kısa mola verip muhteşem gösterileri izledik ardından Sarayburnu'nda aldık soluğu, gururumuz TCG Anadolu'yu kucakladık, fotoğraflar çektirdik. Sonra İstanbul'un yeni güzelliklerinden Galataport'a attık kapağı... Ardından az ötedeki Vodafone Arena'ya taraftarla birlikte, şarkılar, türküler söyleyerek yürüdük. Sonrasında da harika bir galibiyet izledik. Artık lig çok daha keyifli, çok daha heyecanlı. Kiminin dört, kiminin beş, kiminin altı maçı var... Bu ligde bundan sonra tek maç bile kazanmak hiçbir takım için kolay değil. Her şey mümkün. Keyfini çıkarın