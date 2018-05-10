Kıskananlar çatlasın – Turgay Demir – Fotomaç ;
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Kıskananlar çatlasın

    başarısız!...
    Dünya devi ;
    "Yapamadığımız tek bir şey kaldı, Beşiktaş gibi namağlup şampiyon olmak!" diye tweet atıyor...
    Beşiktaş başarısız!...
    Dünya devi 'in Heykens, maçı sonrası şöyle diyor;
    'de Beşiktaş şampiyon olur demiştim, en iyi hakemleri 'ı görünce, neden olamadıklarını şimdi daha iyi anladım...
    Beşiktaş başarısız!..
    Singapur, başta dünyanın dört bir yanından turnuva davetleri alıyor; , Porto başta dünya devleri "Sizi de aramızda görmek istiyoruz!" mesajı gönderiyorlar...
    Beşiktaş başarısız!..
    Taraftar şampiyonluk yarışında geri kalan oyuncularını kucaklıyor, 'i bağrına basıyor... Yeri-göğü inletiyor ve her daim hocasının yanında olduğunu haykırıyor...
    Beşiktaş başarısız!...
    Avrupa'da transferle ilgili hangi kapıyı çalsa saygı görüyor, hörmet görüyor, ilgi görüyor; futbolculardan da, kulüplerden de. Üstelik daha Şampiyonlar Ligi'ne gidip gitmeyeceği belli değil... Yani ilgi Beşiktaş'a katılacağı turnuvaların adına değil...
    Beşiktaş başarısız!...
    Son iki yılın lig şampiyonu...


    BEŞİKTAŞ BAŞARISIZ!...
    Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Monaco, Leipzig gibi devler arasında namağlup lider bitirdi grup maçlarını...
    Rekor kırdı!.. Ülke futboluna hiç bir takımın kazandırmadığı puanları kazandırdı...
    Evet Beşiktaş başarısız, çok başarısız!..
    Başarılı olanlar "Zincir sistemini bozmazsak Avrupa Şampiyonu bile oluruz" deyip Köy Takımı Vardar'a elenenler...
    Başarılı olanlar, Östersunds'a elenenler...
    Avrupa Arenası Beşiktaş'ın kendini gösterebildiği görkemli bir sahne...
    Orada adil hakemler var. , sezon boyu bir tek maçta dahi kendi taraftarını mutlu edebilecek ortaya koyamayanların şampiyonluk yarışında olduğu mecra! Beşiktaş başarısız; kime göre, neye göre; karar sizin! O konuda rakipler, tarafsızlar (!) kendi kararlarını vere dursunlar Beşiktaş'ın milyonlarca taraftarının kararı belli; Sonsuza kadar yanındayız Şenol hocam...
    Yani; Şenol Güneş yeni zaferlere koşmak için Beşiktaş'ın başında. Kıskanan varsa çatlayabilir...

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 10 Mayıs 2018, Perşembe
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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