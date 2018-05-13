Q7 gitsin Pepe kalsın

Beşiktaş, zayıf bir ihtimal Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek, kuvvetle muhtemel UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Çok kolay bir şampiyonluk elde etmesi mümkün olan geniş ve kaliteli kadronun bu durumda olması hoş değil. Ancak bu teknik kadro ve bu çocuklar iki sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşadılar ve yaşattılar dolayısıyla kredileri sonsuz. Hem taraftar, hem yönetim gözünde durum böyle.

Öyleyse boş muhabbetleri bırakıp yeni sezona hazırlanmak, kadroyu daha dinamik bir hale getirmek ve takım oyununa daha yatkın oyuncularla yola devam etmek akla yatkın olandır.

Lens başta bazı oyuncularla yolları ayırmak, Orkan Çınar gibi gençleri yapılanmaya dahil etmek, orta sahayı Medel'in çevresinde oluşturmak, talibi çıktığı anda Quaresma, Negredo, Wagner Love, Mustafa Pektemek'i satmak ve elde edilecek gelire Demba Ba dışında iyi bir golcü almak, mümkünse Gomez'i geri getirmek elzemdir.

İskelet korunacak orası net, F.Bahçe ve G.Saray'ın da bugünkü kadrolarını çok fazla değiştirme şansları yok, çünkü üç kulüp de UEFA kıskacında. Dolayısı ile yeni sezonda da şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş olur. En önemli ayrıntı sezon başı planlamasının iyi yapılması ve gömleğin ilk düğmesinin doğru iliklenmesidir.



GUTİ KAÇTI, PEPE KAÇMASIN

Yaş ortalaması yüksek olan Beşiktaş mutlaka çok iyi bir sezon başı kampı yaşamalı, oyuncular ihtiyaçları olan yüklemeleri uygun ortamda yapmalıdır. Bu taktirde geride kalan sezonda sıradanlaşan Oğuzhan ve Tolgay başta bir çok oyuncu iki sezon önceki form düzeylerine kavuşacaklardır. Yani Beşiktaş'ın iyi bir sezon başı hazırlık dönemi yaşaması aslında en büyük transferi olacak, muhtemelen Oğuzhan ve Tolgay'ı tekrar kazanacaktır.

Talisca'nın yeni sezonda kadroda olma ihtimali maalesef yok denecek kadar az, o bölgeyi dolduracak daha iyi bir on numara bulunması da zor. Ya Oğuzhan üstlenecek bu görevi ya da bit pazarına nur yağması misali Sosa'ya dönülecek. Ben Oğuzhan'dan yanayım...

Kritik konu Çin kulüplerinin ilgi alanındaki Quaresma'dır... Q7 ikna edilir ve iyi bir rakama satılırsa Talisca'nın elde tutulma ihtimali doğabilir ya da yerine benzer özellikleri sahip yeni bir oyuncu alınabilir. Yukarıda saydığım diğer isimlerin satılmasından kasaya para girmez, çoğu başa baş giderler ama Quaresma Çin'e gitmeyi kabul ederse önemli bir hareket alanı doğacaktır. Bu da aynı iskelet üzerine yeni ve daha dinamik bir takım kurmayı kolaylaştıracaktır.

Kritik nokta, Quaresma başta iyi bir nakit girdisi sağlayacak oyuncu satmaktır.

Pepe'ye de teklif var ama ben Pepe'yi asla satmam. Mümkünse jübilesini bile burada yapar ardından da menajer koltuğuna oturturum. Guti'yi kaçırdık hiç değilse Pepe kaçmasın.!