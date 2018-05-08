You are the best – Turgay Demir – Fotomaç ;
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HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    You are the best

    Son haftalarında hakem kararlarının yarışı çok büyük oranda etkilediği bu sezon uzun yıllar unutulmayacak, orası kesin.
    Sezon boyunca oynadığı futbol ve oyuncu kalitesiyle öne çıkan nasıl alaşağı edildi, rakip kaleye gitmekte zorlanan sıradan oyuncularıyla nasıl yarışta tutuldu, treni, Alanya deplasmanında hangi hakemin imdat frenini çekmesiyle ray üzerinde kaldı bunların hepsi vicdanlarda cevaplanması gereken sorular.
    Konu futbol olunca vicdanların tatile çıkıp yerini hırs, öfke ve rakibe saldırı aldığını uzun yıllar yaşadığımız tecrübelerle iyi biliriz, o nedenle Beşiktaş'ın bu ligin en iyi futbolunu oynayan ekibi olduğunun altını bir kez daha çizelim gerisini de tarihe bırakalım.

    HAKEMLER MÜSAADE EDERSE!
    Şampiyonluk motivasyonunu kaybetmiş olan Beşiktaş, karşısında çok fazla yorulmadı desek abartmış olmalıyız. Bildiğimiz özgüveniyle oynayan seyircisinin müthiş desteğiyle oyunu kontrolünde tutarken Kayserispor geriye yaslanıp kontrataklarla gol aradı.
    Kanat ortalarıyla rakibi bunaltan Kartal, Quaresma'nın müthiş rabonasına geriden gelip darbeli bir kafa vuran Tosic'in harika golüyle öne geçti. Ardından bir başka savunma oyuncusu Adriano sahne aldı ve solunu dinlendirip (!) sağıyla sol çatala astı meşin yuvarlağı..
    böyle kaygan zeminlerde en çok şut denemesi yapması gereken oyuncuydu ama maçın başında Şamil tarafından resmen dövüldü, yetmedi bir de hakem arkadan faul (!) yaptı Sambacı'ya. Bu şartlarda bir frikik alıp atmış olması bile büyük şans!
    Beşiktaş kolay kazandı ve en azından Şampiyonlar Ligi iddiasını son iki haftaya taşıdı. Eğer hakemler bazı rakiplerinin puan kaybetmesine müsahade ederlerse Kartal'ın daha üst sıralara tırmanması da ihtimal dahilindedir!

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 08 Mayıs 2018, Salı
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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