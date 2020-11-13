Futbolda barış

Türk futbolunda yıllardır kanayan bir yara da, kulüplerin bataklığa düşüren yöneticilerdi.

Bu iş bilmez yöneticiler taraftarları da hep karşı karşıya getirdiler Yıllarca kan dökülmesine varan kavgalar oldu.

Geçtiğimiz gün bir gelişme oldu ve SMA hastası olan Beşiktaşlı minik Pamir için spor dünyası el ele verdi. Beşiktaş kulübünün ön ayak olduğu bu güzel olaya, en duygusal yardım da Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'tan geldi.

Bu hasta bebeğimizin özel uçak dahil maddi-manevi yanında olduklarını açıkladı.

Hatta "Bebeğimiz iyileşsin, Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe maçına geleceğim" dedi.

Bu anlamlı dayanışmaya da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de katılması harikaydı.

Umarım bu anlamlı hareket artık bir ilk olur ve kavgasız, gürültüsüz, dostluğun egemen olduğu maçlar izleriz. Üç büyük Başkana da teşekkür ve saygılarımla...

UĞUR VE ÖZLEM

Uğur 55, Özlem 53 yaşında...

Kendilerini insanlığa adamış bir çift.

Yıllardır Almanya'da yaşıyorlar ama Türkiye sevdasından vazgeçmediler...

Düğün günlerinde bile insanlık için laboratuvarda çalışmış iki çılgın Türk...

Kovid-19 aşısını bulan gururumuz Uğur-Özlem çiftinden bahsediyorum.

İlk kurdukları Ganymed'i satışları, Almanya'da o tarihe kadarki en büyük tıp şirketi satışı olmuştu.

Ganymed'i 1,4 milyar euro'ya sattılar ve bu satışla Almanya'nın ilk 100 zengini arasına girdiler.

Böyle bir parayı kasasına koyan birçok çift parayı çatır çatır, vur patlasın çal oynasın yer ama onlar insanlığa daha büyük hizmet etmek için kolları sıvadı. Ardından BioNTech'i kurdular. Virüs daha popüler olmadan dünyanın başına bela olacağını öngörerek salgın başlamadan, tüm dünyaya yayılacağını öngörerek Kovid- 19 aşısı için kolları sıvadılar.

1500 kişilik BioNTech'in 100 binden fazla çalışanı olan Pfizer'la anlaşması sonucu uykusuz geçen gecelerde koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştılar.

Dünya, onların Kovid-19 aşısını bulduklarını Atamızın ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da açıkladı.

Atamız da yattığı yerden gurur duyuyordur mutlaka...

Çiftin mütevazı bir hayatları var. Ticari başarısına rağmen üniversitede ders vermeyi de bırakmayan Uğur, toplantılara elinde bisiklet kaskıyla giriyor.

BionTech şirketinin bugünkü değeri 20 Milyar euro'yu aştı.

Ben bunları yazarken biliyorum ki; Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşıda Türkiye'ye öncelik verilmesini şart koştu...

Harikasınız Uğur ve Özlem....