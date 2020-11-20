Sergen’in şifreleri

Geçtiğimiz akşam Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın programına çıktı. İyi de oldu.

Sergen Hoca her zamanki gibi açık yüreklilikle zaman içinde olanları bir bir anlattı.

Ana fikir olarak aldığım; Sergen Yalçın hiçbir şekilde ücretini konuşmamış, yönetimin önerdiği rakama gözü kapalı imza atmış ve ayrıldığı takdirde ise hiçbir zaman tazminat almayacağı...

Şimdi şöyle bir bakalım ülkemizde kaç teknik direktör böyle bir sözleşmeyi imzalar? Bir artı daha;

Sergen Hoca, Tamer Tuna ve Çağdaş Atan gibi çok başarılı iki de teknik direktörü yanında yetiştirdi.

Kıskanmadı ve onların önünü açtı.

Canlı yayında Sergen Yalçın daha birçok konuya da açıklık getirdi. Candaş Tolga ise başarılı bir program sundu. Sorduğu sorular yerinde ve açıklanması iyi olan konulardı. Şimdi gelelim bana biraz ters gelen birkaç detaya..

1. Sergen Yalçın imzayı atmış ve göreve başlamış ama yönetimden "Bak hocam biz seni istiyoruz, bizim senden isteklerimiz ve beklentilerim şunlardır" konuşması olmamış.

Yani yönetim ve teknik direktörün kulübün geleceğiyle ilgili plan ve projeleri konuşmadan imza törenine geçmesi çok tuhaf...

2. Sergen Yalçın'ın belki de dili sürçtü, ya da ben öyle anlamak istiyorum; Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a birkaç kere; 'Emre' diye hitap etti. Sevgili Sergen'cim, seni de çok severim bilirsin ama bu hitap şeklin çok doğru değil.

Haydi bakalım Sergen Hoca; Başakşehir ile F.Bahçe maçlarını kazan, 4 maçlık periyotluk zorlu virajı 12 puanla bitir ve Beşiktaş şampiyonluk havasına girsin. Tüm camia artık güzel günlerin, güneşli günlerin gelmesini bekliyor.

TRABZONSPOR VE ABDULLAH AVCI

Dünyada en fazla teknik direktör ligimizde değişiyor.

Sezonun daha başı ama 6 takım teknik direktörlerini değiştirdi bile... Yeni neslin teknik direktörleri Tamer Tuna ve Çağdaş Atan'ı çok beğeniyorum... Rıza Çalımbay da Sivas'ta istikrarlı performansını gösteriyor.

Kayseri'nin Samet Aybaba tercihini doğru buldum. Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'na ayrı bir parantez açmam gerek..

Altınordu'da 8 yıldır çok iyi işler yapıyor. Hüseyin kardeşim; başkan ve ekibiyle güzel işler yapıyor.

Tabii son günlerde futbolumuzda en çok konuşulan konuların başında teknik direktör Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a attığı imza geldi.

Öncelikle Avcı; Trabzonspor'la anlaşarak maddi olarak biraz olsun Beşiktaş'ı rahatlattı. Abdullah Hoca, Başakşehir'de çok başarılı oldu.

Başakşehir'in geçen sezon Okan Buruk'la yaşadığı şampiyonlukta ekibin temelini kuran isim olmasıyla alkışı hak etti.

Avcı'yı şimdi çok önemli bir sınav bekliyor. Trabzon tam bir futbol şehri. Bir teknik direktörün dünyada çalışması en zor yer bile denilebilir.

Trabzon'dan manavdan bakkala, gencinden yaşlısına kadar herkes futbolu çok iyi bilir. Onlar için yaşam futbol değil, futbol yaşamdır.

Takım iyi giderse Abdullah Avcı baş tacı olur. Ancak işler kötü giderse fazla da kredisi olmaz.

Avcı Türkiye'nin önde gelen başarılı da bulduğum bir teknik direktör. Ancak Avcı'nın başarılı olması pek de kolay iş değil..

Özellikle olası krizleri yönetmesi, gelen baskıyı kaldırması çok ama çok önemli. Bu konuda Beşiktaş'ta sıkıntı yaşamıştı. Umarım Abdullah Avcı Trabzonspor'da çok başarılı bir dönem geçirir ve Trabzonluların kalbinde taht kurar.