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Sinan Vardar

Sinan Vardar

07 Kasım 2020 | Cumartesi

Büyük kayıp

Ligde önce inişli, ardından çıkışlı bir performans gösteren için dün 3 puan olmazsa olmazdı. Olmadı, kayıp da büyük oldu.
FK, belli ki Beşiktaş'ı iyi çalışmış.
Sert ve hızlı oynayarak siyahbeyazlılara fazla alan bırakmadılar.
Dünkü mücadelede; sahanın yıldızları BEFAM ürünleriydi.
Beşiktaş altyapısına 'den 15 yaşında transfer ettiğimiz Oğuz Ceylan ve 16 yaşında 'tan altyapıya kazandığımız Kenan Özer harika oynadılar.
Koca 90 dakikada ise Beşiktaş maçı biri gol üç pozisyonla bitirmesi gerçekten çok düşündürücü ve üzücü.
H H H
Dün Sergen hoca da kusura bakmasın ama oyuncu değişiklerinde sınıfta kaldı.
İlk yarının belki de en iyisi Oğuzhan'ın ve Dorukhan'ın çıkması da takımın güç kaybetmesine neden oldu.
Beşiktaş dün takım olarak tel tel döküldü. Sadece Larin elinden geleni yaptı, o kadar...
Siyah-beyazlılar; Ersin'in görmesiyle 10 kişi kaldı gibi gözüktü ama Aboubakar'la zaten bir kişi eksikti.
Larin sakatlanıp Güven Yalçın girince de Beşiktaş sayı olarak 8 kişi kalmıştı bile.
Ah bir de Montero diye bir oyuncu almışlar, birim kuvveti sıfır! Ev sahibinin attığı ilk golde öyle bir çalım yedi ki markete gitti zannettim.
Çok mu aramışlar, günah verilen paralara... Vida da öyle kötü oynadı ki saç-baş yoldurdu.
H H H
Gaziantep'te kalede de Beşiktaş'ın eski kalecisi genç denilebilecek yaşta olan Günay...
Bu gençleri bedavaya gönder yerlerine bitik yabancıları kirala!
Olumsuz bir şey yazmak istemiyorum, içimden de gelmiyor, kulüp zor durumda ama insan bunları görünce isyan edesi geliyor.
Hakem 'ya gelince!
Ersin'in gördüğü kırmızı kartta; genç kaleci son adam değildi.
Hakemin VAR'a gitmemesi de garibime gitti.

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Etiketler :
Çanakkale, Yaşar Kemal Uğurlu, Gaziantep, Beşiktaş, Kıbrıs, kırmızı kart

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