Kartal kanatlanıyor

Süper Lig'deki son Malatyaspor maçında Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıda rakibini kendi sahasına hapsmesi dikkat çekiciydi. kara Kartal, sahanın her bölgesinde müthiş presle Malatyaspor'a nefes aldırmadı.

Bu da gösteriyor ki, Sergen Hoca ve kondisyoner Stefano takımı iyi çalıştırıyor. Sonrası için gerekli olan; kaliteli ve yetenekli futbolcuların öne çıkması...

Bilhassa Rosier ve Ghezzal öne çıkan isimler oldu. Gönlüm Rıdvan'dan yana olmasına rağmen mantığı öne çıkaran N'Sakala...

Daha iyi bir Oğuzhan ve sakatlıktan önceki dönemine dönen Dorukhan, ayakta alkışladığımız Atiba, hata yapmayan Ersin, çalışkan ve arzulu Larin'le kazanılan 3 puan camiaya büyük bir moral oldu. Aboubakar'ın kalitesi belli...

Bu maçta kötü bir görüntü vermesine rağmen ilerleyen haftalarda kalitesini ortaya koyacaktır.

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Eh böyle de olunca Beşiktaş'ta bu sezon şampiyonlukla ilgili pozitif bir etki beklenebilir.

Tabii burada Başkan ve yönetimin futbolcuların maaşlarını ödemesi artı bir etkendi.

Özetle Beşiktaş'ta taşlar yerlerine oturuyor. Ama lütfen sayın başkan; yönetimle Sergen Yalçın arasında köprü olacak ve hatta benim de onay verdiğim ve destek olduğum bir sportif direktör şart.

Sergen Hoca'nın ısrarla istediği Mehmet Ekşi'nin altyapının başına gelmesi ve Ekşi'nin de ülkemizdeki en büyük altyapı projesi olan BEFAM'ı (Beşiktaş Futbolcu Araştırma Merkezi) yeniden başlatması Beşiktaş için çok ama çok önemli bir gelişmedir.

Beşiktaş için bu kadar güzel şeyler yazarken yine eski Fikret Orman'ın miras bıraktığı kötü haberler geliyor. Guti kulübü mahkemeye verdi. Hele bir Victor Ruiz olayı var ki; tam bir facia. Bir yıl forma giyen bu adamın toplam maliyeti 63 Milyon TL. Haydi bakalım bu para nasıl ödenecek?

Herhalde Ahmet Nur çebi kara kara düşünüyordur.

Yazıklar olsun Fikret Orman'a...

Başakşehir ve geleceği düşünenler

Başakşehir'in dünya devi Manchester United gibi takımı yenmesi Türk Futbolu'nun hiç olmazsa bir nebze Avrupa sırlamasında öne çıkmasını sağlayacak. Dileğim o ki; bu güzel sonuçların devam etmesi...

Futbol takımlarında kurumsallaşma ve profesyonellere yetki vermek başarı için çok önemli unsurlardan biridir.

Başakşehir; Abdullah Avcı ile çıktığı yolda Okan Buruk gibi çok takdir ettiğim bir teknik adamla şampiyonluk kazandı.

Kadro mühendisliğini de öne çıkararak tahminim işine kimse karışmadığı için böyle bir başarıyı elde ettiler.

"Her müsibetten bir hayır vardır" derler ya; kulüpler ekonomik krize girip batma noktasına girip mecburen gençlere dönük yapılanmaya giriyor. Bursaspor, Eskişehirspor'u izlemek büyük zevk... Trabzonspor ve tabii ki Altınordu'yu söylememize bile gerek yok. Göreceksiniz; bu takımlardan Türk futboluna birçok yıldız gelecektir. Benden söylemesi gençlere yönelen bu takımları dikkatle izleyin.