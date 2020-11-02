Kartal gibi

B eşiktaş; 55'te Larin'in attığı golle öne geçene kadar müthiş baskıyla oynadı.

Malatya bir ara o kadar geri çekildi ki, ben onların maç sırasında da kale arkasındaki otelde kalmaya devam ettiklerini zannettim.

Öncelikle tebriklerim Beşiktaşlı futbolculara... Siyah-beyazlı takım dün bir makinenin dişlisi gibi çalıştı.

Sezon başından bu yana çok eleştirilen iki Beşiktaş futbolcusu dün adeta döktürdü.

Biri N'Sakala, diğeri de Oğuzhan'dı. Özellikle N'Sakala savunmada ve hücumda takıma müthiş güç verdi.

Oğuzhan da dün takım arkadaşlarını ateşleyen isimdi. Biraz daha dikine oynarsa Oğuzhan bu sezon Kara Kartal'ı uçuran başrol isim olur. Oğuzhan'ın yeni transfer Rachid Ghezzal'la uyumu müthişti.

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Ghezzal çok kaliteli bir kumaş...Larin'e attırdığı gol ortası nefisti.Biraz daha hız kazanırsa Beşiktaş gücüne güç katar.Dün müthiş enerjisiyle Atiba bir mucize adam, Rosier sanki yeni bir transfer gibi değil, 10 yıllık Beşiktaş topçusu gibi...Dorukhan da hücuma büyük renk katarken, kanatlardan Beşiktaş forvetlerine büyük destek veren isimdi. Umarım dün akşam yaşadığı sakatlık ciddi değildir.

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