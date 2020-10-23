Beşiktaş’ta başarının formülü

Beşiktaş'ta yeni yönetim birinci doldurdu.

Sayın Ahmet Nur Çebi ve arkadaşları hakikatten büyük bir enkazla karşılaştılar. Tabii ki, eski yönetimde bulunan bazı arkadaşlar da şu anda yöneticiler...

Ama hayretler içinde kaldılar ki, umduklarından daha vahim bir tablo vardı Beiktaş'ta... (Yalnız Beşiktaş değil Sayın Ali Koç çok büyük maddi destek sağlamasına rağmen borç hala 5 Milyar TL. civarında.) Beşiktaş'ın ekonomisinden önce gelen en büyük problemi kongre üyelerinin büyük bölümünün yozlaşma içinde olması...

Beşiktaş'ın çarpık düzenini çok iyi bilmelerine rağmen ufak da olsa menfaatleri olan kişilerin kulüp kötü hale gelene kadar hiç sesleri çıkmadı.

Kulübe üye yapılan diğer kulüplerin sempatizmanlarının da Beşiktaş kongrelerinde etkinlik sağladıkları da bir gerçek.

Öncelikli olarak geçmiş yönetimlerden çok ciddi şekilde hesap sorulmalı. Kongre üyelerinden çarpıklıklarından kurtulmanın da tek bir çözüm var.

Sevgili kardeşim Ahmet Nur Çebi buradan sana sesleniyorum.

Bu mali kongrede kongre giriş aidatının bin liraya düşürülüp, bunun da bankayla anlaşılıp yeni kongre üyelerinden 10 taksitle alınmasıyla, bu kongre farelerinin, çarpık düzenin önüne geçmelisiniz.

Hani gururla söylüyoruz ya; 'Beşiktaş halkın takımıdır' diye... O zaman Beşiktaş'ı çok seven, simit parasıyla; forma alan, maça giden insanlar üye olsunlar.

Bakın bu sistemi uygulayan Barcelona, Bayern Münih gibi takımlar böyle kurtuluşu buldu. Kongre yıllık aidatları bir tık daha yukarı çekilip Beşiktaş demokratik bir şekilde yönetilir. Böylelikle gerçek Beşiktaşlıların istediği genç ve yetenekli futbolculara dönülerek Beşiktaş bir proje takımı haline gelebilir. Yıllardır söylediğim bu temenniyi, bu projeyi uygulamak da Sayın Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerinin alacağı radikal kararlarına bağlı.

Hep yazıp, hep söylüyorum; futbol takımında kalıcı başarı için için uzun vadeli bir plan yapılmalı.

Bu sezon iyi başlamadı. Öncelikli olarak takıma futbolda kurumsal düzeni iyi uygulayabilen bir sportif direktör getirilmeli. İyi bir sportif direktör hem yönetimi hem de teknik direktör Yalçın'ı rahatlatır.

Görev işi bilende

Beşiktaş'ta yöneticiyken Beşiktaş Futbol Araştırma Merkezi'ni (BEFAM) projesini kurarken Marmara Üniversitesi'nde Spor Akademisi'nin değerli öğretim üyesi Ali Kızılet'i tanımıştım.

Ali Hoca ve ekibi ile beraber ülke genelinde genç yetenekler bulmak ile bir projeyi uygulamıştık.

Kendisi spora ve bilhassa futbola büyük emekler vermiş, bilhassa futbol altyapısı için çok önemli bilimsel çalışmalar imza atmış bir spor adamıydı. Şu anda kendisi ülkemizin değerli profesörlerinden...

Geçtiğimiz günlerde aldığım bir habere göre Ali Kızılet: Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanlığı görevine başlamış.

Hocamla yaptığım son görüşmede en kısa sürede akademide bilimsel bir toplantı yapmak üzere sözleşmiştik. Böyle altyapıya önem veren değerli bilim adamlarının Türk sporuna büyük katkıları olacaktır.