Negatif!

Beşiktaş her hafta negatif anlamda üstüne koyarak oynuyor.

Trabzonspor maçı hariç, ''Bundan kötüsü olmaz diyorum'' ama Beşiktaşlı futbolcular beni sürekli yanıltıyorlar.

Belli ki bu sezon çok zor geçecek.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk 11'i sahaya sürerken neler düşündü bilemiyorum ama belli ki;

Mensah, Hasic, Ljajic, Oğuzhan'dan birini bile sahaya sürmemesi çok garibime gitti.

Sergen Hoca'nın ilk 11 tercihi Beşiktaş'ı kontrolsüz bıraktı. Sergen Yalçın gibi Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi 10 numarasının takımını 10 numarasız sahaya sürmesine ne yazılır bilemiyorum.

Bu kadar defansif oyuncu ağırlıklı bir 11'in savunma hatasından gol yemesine de 'Pes' diyorum.

Yönetim ile teknik heyet arasında iletişim kopukluğunun olduğunu geçtiğimiz hafta içinde yapılan demeçler hissedebiliyoruz.

Beşiktaş'ta dünkü maçta sadece Josef de Souza ve Rıdvan Yılmaz ayakta kalan futbolculardı.

Necip yine can siperane savaşırken diğer futbolcular sahada ne yaptıklarını bilmez haldelerdi.

Aboubakar ve Gökhan Töre tabii ki bu değil ama takıma adapte olmaları için zamana ihtiyaçları var.

Bu sezon Oğuzhan'dan ümitliydim ama o da daha ligin başında yedek kalmaya başladı.

Bakın şu Gençlerbirliği'ne...

Transfer döneminde hiç adını duydunuz mu?

Pırıl pırıl gibi ekip olmuşlar.

Dün son vuruşlarda biraz dikkatli olsalar sahadan daha farklı kazanabilirlerdi.

Özellikle Berat ve Candeiras'ı çok beğendim. Sonradan oyuna giren Giovanni Sio da iyi kumaş.

Moralleri bozmamak gerek ama gerçek olan şu ki: Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor.

Bir şeyler yapılmalı...