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Sinan Vardar

Sinan Vardar

25 Eylül 2020 | Cuma

Ayıp oluyor beyler!

maça değişik bir 11'le çıktı. Takım; oyun kontrolünü elinde tutarken ve rakibinden kalite olarak kat ve kat üstünken neden 1-0'a yatmayı düşündü ki?
Bu düşünce pahalıya patladı.
Beşiktaş dün farklı kazanıp turlamalıydı.
Açık ve net söylemek gerekirse Beşiktaş formasıyla sahada forma giyenler Beşiktaş sevdalılarına ayıp etti.
Beşiktaş'ta dün iyiler azınlıkta, kötüler çoğunluktaydı. Necip harika bir asistle takımını öne geçiren isim oldu. Onu en iyi ben bilirim; asıl yeri stoperdir ama sağ kanatta iyi işler yapıyor. Keşke Beşiktaş forması giyen herkes onun profesyonelliğini örnek alsa.
Oğuzhan zaman zaman takım arkadaşlarını ateşlerken Dorukhan her geçen gün daha iyi gidiyor ama belli ki zamana ihtiyacı var. Güven'in gol vuruşunda topu yere çarptırması güzeldi.

***
Açık ve net söylemem gerekirse; onu Beşiktaş'ta oynayacak kapasitede görmüyorum.
Yeni transfer Montero ve 'yi eleştirmek için henüz erken...
Bakmayın penaltılarda Utku'nun kurtarış yapamamasına...
Kalede sorun yok.
Aferin gençlere...
Utku yoksa Ersin var, Ersin yoksa Utku var.
Ljajic'teki düşüşün nedenini çok merak ediyorum.
literatöründe böylesine yetenekli bir futbolcunun bu kadar kötü oynamasının bir açıklaması var mıdır acaba?
Tıpkı Ljajic gibi Lens'e aklım sırrım almıyor. Lens'i sahada görünce sinirleniyorum.
Siyah-beyazlı takım özellikle maçın anlarında darmadağın oldu.
Özellikle savunmanın hallaç pamuğu gibi dağılması çok kötü görüntüydü.
'a geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum ama sevgili hocam; lütfen Beşiktaş forması giyen arkadaşlarla bir konuş ki; armaya layık oynasınlar.
Beşiktaş'ı sevenleri üzmesinler.

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Etiketler :
Gökhan Töre, Sergen Yalçın, Beşiktaş, futbol

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