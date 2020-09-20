Hoppala Ljajic!

Antalyaspor Süper Lig'de en beğediğim takımlardan biri... Koronavirüs testleri yüzüden belli ki dünkü maça moral bozukluğuyla çıkmışlardı ki; ilk yarı boyunca maçı seyrettiler. Beşiktaş sağlı sollu ataklarla Antalyaspor kalesini ablukaya alırken skor üretmekte zorlandı. Antalyaspor ikinci yarı maçı dengelese de

Beşiktaş farklı galip ayrılabileceği maçtan 1 puana razı oldu. Yıllarca Türk gençlerine güvenilmesi gerektiğini belirttim. İşte Antalyaspor adına harika bir gol atan 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar... Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna gençlere güveniyor ve kazanıyor. Bravo Tamer kardeşim...

Necip güzel bir asist yaparken sahanın yine en çalışkan isimlerinden biriydi, harika da bir asist yaptı. Larin fırsatçılığını gösterirken Hasic de zaman zaman göze hoş gelen bir futbol sergilerken iyi bir kumaş olduğu gösterdi. Atiba her zamanki gibi yüreğini sahaya verirken Dorukhan da ritmini bulmaya başladı. Dorukhan, Oğuzhan'ın da iyileşmesiyle birlikte performansını artıracak görüşündeyim.

Hoppala maçın son 20 dakikasında Adem Ljajic oyuna girdi. Sahi; bu Ljajic sakat mıydı, yoksa kayıp mıydı! Kayıp iki puanda Ljaic ve Lens oyuna girip Beşiktaş'ın temposunu düşürmesi büyük etkendi. Beşiktaş'a transfer şart. En azından 4-5 transfer gerekiyor ama acil butonuna basıp forvet ve sağ bek transferi için önceliği kullanmak gerek.

Nuri Şahin transferi Antalyaspor için çok önemli. Nuri Şahin Almanya'da büyük iz bıraktı ve geçtiğimiz yıl da Harvard'da Kaka, Dani Alves gibi dünya yıldızlarıyla birlikte futbol yönetimi CEO'luğu için akademik kariyer yaptı. Nuri gelecekte Antalyaspor ve Türk Futbolu için için büyük atılımları gerçekleştirebilir. Dün saha içinde takım arkadaşlarını harika yönetti. Bayılıyorum böyle gerçek yıldızlara...