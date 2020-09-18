Organize işler

Sezon açıldı ve her sezon olduğu gibi Fenerbahçe ve Galatasaray daha ligin ilk haftasından şampiyon ilan edildiler. Sezonun ilk maçında herkes bilir ki, takımlar kazaya uğrayabilirler. Beşiktaş kazandı ama görüyorum ki Trabzon gibi önemli deplasmanda kazanılan 3 puan birilerini mutsuz etti, rahatsız oldular. Hele hele adını anmak bile istemediğim bazı yorumcular öyle acımasızca yorumlar yaptılar ki, inanılacak gibi değil. Sahi Fikret Orman kulübü bu hale getirirken bu yorumcular neredeydi? Rahmetli Vedat Okyar'ın sık sık kullandığı harika bir sözü vardı; "Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız!"

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Lütfen, beyler kartları açık oynayalım. Bu çekememezliğin, bu bel altı vurmanın nedeni ne? Sizleri birileri mi organize mi ediyor? Beşiktaşlıların hesap sormak için gün saydığı eski başkan ve ekürileri yeniden ortaya mı çıkmaya başladı? Beşiktaş'ın eksiği var mı, evet var. Sağ açık, forvet transferi olmazsa olmazı... Ama Beşiktaş'ın ayakları yere basan, paraları sokağa atmayan başkanı, futbolu iyi bilen akıllı teknik direktörü ve çoğunluğu saha içinde ve dışında gerçek profesyonel olar bir futbolcu topluluğu var. Bakın çok eleştirilen Necip Uysal nasıl bir nefer gibi sahada mücadele etti. Beşiktaş nokta transferlerle ve her zaman belirttiğim gibi geleceğini doğru planlayarak başarılara odaklanmalı.

AH GENÇLER!

Beşiktaş'ın Altınordu'dan transfer ettiği Atakan Üner transferine alkışlarımı yollamıştım. Altınordu, Atakan'a karşı 150 bin euro artı Oğuzhan Akgün'ü 4 yıllığına kiralamış. Oğuzhan Beşiktaş'ın tüm altyapı kategorilerinde gol kralı olmuş pırlanta gibi yetenek. Altınordu bununla yetinmemiş kaşla göz arasında Beşiktaş'ın U16 Takımının golcüsü Azad Demir'i de kadrosuna dahil etmiş. O Azad ki; birçok yazımda onu geleceğin en iyi golcü adaylarından biri olarak göstermiştim.

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Altyapya önem vermesini beklediğim ve bu yolda Mehmet Ekşi'yi göreve getiren Beşiktaş'ın bu genç yeteneklerle yollarını ayırması beni çok üzdü. Bu sezon Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Oğuzhan Akgün ve son olarak da Azad Demir'in ayrılmalarına anlam veremedim. Tek tesellim Oğuzhan ve Azad'ın Altınordu gibi gençlere şans veren bir kulüpte forma giyecek olmaları. İşin ilginç tarafı Azad, U16 Milli Takımı'nda takım arkadaşı Burak İnce'yle birlikte oynayacak. Burak'ı 3-4 yıldır yazıyorum ki çok beğendiğim bir yetenek. Geçen hafta öyle bir frikik golü attı ki, maç bittikten sonra golü defalarca izledim. Burak İnce'yi izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum.

KÖSTEBEĞİ BIRAK PARAYA BAK!

Geride bıraktığımız hafta spor sayfalarında göz geçirirken Galatasaray'ın yeni transfer Omar Elabdellaoui için menajerlik ücreti olarak 19 Milyon TL ödeyeceğini okudum. Ödemenin belgesini görünce hiç ama hiç şaşırmadım. Biliyorum ki, başta Beşiktaş'ta olmak üzere birçok kulübümüzde buna benzer olaylarla karşılaştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise belgenin kasıtlı olarak sızdırıldığını belirterek 'İçimizdeki köstebeği bulacağız'' diyerek tepkisini gösterdi. Gerçekten inanılacak gibi değil! Sevgili başkan köstebeği bulacağınıza bu devasa paranın neden Galatasaray'ın kasasından çıktığını açıklayın. Bu transferlerde neler dönüyor? Milyon euroların havada uçuştuğu transferlerin sis perdesi artık aralansın.