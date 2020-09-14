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Sinan Vardar

Sinan Vardar

14 Eylül 2020 | Pazartesi

Süper ötesi

Öncelikle Kovid-19 testi pozitif çıkan Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Umarım bir an önce kendisini yine takımın başında görürüz. Dünkü farklı galibiyet en çok onu sevindirmiştir.
Beşiktaş dün ligin en önemli deplasmanından çok kolay 3 puan kazandı.
Siyah-beyazlı takımda tabii ki kağıt üzerinde eksikler büyük dezavantajdı.
Özellikle ilk 30 dakikada Beşiktaş kendi sahasından hiç çıkmazken 'un şuursuz baskısı duvardan döndü.
Golü hiç düşünmeyen Beşiktaş'ın Tyler Boyd'un harika vuruşuyla öne geçmesi siyah-beyazlı takımı da kendine getirdi. Bundan sonra maçı rölantiye aldı ve ikinci yarıda belki de tarihi farkı kaçırdı.

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Beşiktaş'ın orta sahasında Atiba ve Mensah müthiş savaştı. Mensah dünkü futboluyla "Bu sezonun en iyi transferi benim" der gibiydi. Oğuzhan da sakatlanıncaya kadar takım arkadaşlarını çok iyi organize etti.
Umarım önemli bir şeyi yoktur. Tabii bir de Necip'i unutmayalım. Necip sağda harika performansıyla benim yine baş tacım oldu.
Trabzon belli ki gol silahı Sörloth'u aradı. Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme de bal yapmayan arı gibiydi. Tabii ki bordo-mavili takımı dünkü skor nedeniyle eleştirmek haksızlık olur ama Flavio'nun gördüğü kırmızı kart tam bir amatör futbolcu işiydi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton saatli bomba gibi... Geçtiğimiz gün maçını izlerken 'ı izlerken hayran kaldım. Atınç, Leipzig'e giderken kulübe 6 milyon euro kazandırmıştı. Bu Brezilyalı savunmacı Beşiktaş'ın başını çok ağrıtabilir. Aman dikkat!
Beşiktaş Trabzon'dan harika bir skorla dönerek lige bomba gibi bir giriş yaptı. Takımda çok eksik var ve bu eksikler giderilirse Beşiktaş için güzel bir sezon olabilir.

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Etiketler :
Kara Kartal, Atınç Nukan, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, transfer

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