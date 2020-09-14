Süper ötesi

Öncelikle Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Umarım bir an önce kendisini yine takımın başında görürüz. Dünkü farklı galibiyet en çok onu sevindirmiştir.

Beşiktaş dün ligin en önemli deplasmanından çok kolay 3 puan kazandı.

Siyah-beyazlı takımda tabii ki kağıt üzerinde eksikler büyük dezavantajdı.

Özellikle ilk 30 dakikada Beşiktaş kendi sahasından hiç çıkmazken Trabzonspor'un şuursuz baskısı duvardan döndü.

Golü hiç düşünmeyen Beşiktaş'ın Tyler Boyd'un harika vuruşuyla öne geçmesi siyah-beyazlı takımı da kendine getirdi. Bundan sonra Kara Kartal maçı rölantiye aldı ve ikinci yarıda belki de tarihi farkı kaçırdı.

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