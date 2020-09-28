Operasyon şart

Türk futbolunun tipik yanlışlıklarını bu sezon Beşiktaş'ta gözlemliyoruz.

Geçen sezon yapılması gereken transferler hala yapılamadı.

Kadro yetersiz.

Virüs nedeniyle takım sezon öncesini iyi değerlendiremeyince arka arkaya kötü sonuçlar geldi ve gelmeye de devam ediyor.

Dünkü hezimetin tabii ki mazereti yok. Konya'daki 90 dakika;

Beşiktaşlılar için kabus gibiydi.

Ofsayt nedeniyle verilmeyen iki gol ve Gökhan Töre'nin son dakikadaki füzesi haricinde Beşiktaş'ın kaleye giden bir topu bile yoktu.

Takım sürekli yan top yapmaya çalışıyor ama iki pasıda ardı ardına göremedik. Penaltı golü haricinde Beşiktaş öyle kötü goller yedi ki; ömrüm hayatımda böyle bir kötü görüntüye şahit olmadım. İnanın bana amatör liglerde bile kötü bir gol yiyen takım yoktur.

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Başta Vida olmak üzere N'Sakala, Welinton, Güven, Atakan başta olmak üzere Beşiktaş forması giyenler dün rezalet ötesiydiler.

Mesela Dorukhan sözleşme yenilemek için yıllık 1 Milyon 800 bin euro istiyor ama futbolu yerlerde sürünüyor. Ljajic ve Vida'ya varsa teklifler mutlaka değerlendirilmeli.

Bu arada dün cesur yürek Atiba'nın değerini çok daha iyi anladık.

Beşiktaş takım olarak futbolcular sapır sapır dökülürken Siyahbeyazlı takımın fizik kondisyonunun yerlerde sürünmesi de endişe vericiydi.

Hani ismim Sinan Vardar, herkes benim rengimi biliyor, Beşiktaşlıları umutsuzluğa sürüklemek istemem ama durum iyi değil...

Transfer 5 Ekim'de bitiyor.

Son bir haftayı iyi değerlendirmek gerekiyor.

Beşiktaş forması giymek istemeyenlerle yollar ayrılmalı ve 2-3 nokta transfer yapılmalı.

Ve Sergen hocam...

Seni çok seviyoruz ama yarın çok geç olmadan operasyon için düğmeye bas Konyaspor'u tebrik ederim. Teknik Direktör İsmail kartal yeşil-beyazlı ekibi bu maça iyi hazırlanmışlar.

Haklı bir galibiyeti kolay kazandılar.