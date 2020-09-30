Beşiktaş’ta yapılması gereken

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor.

Farkındayız, büyük ekonomik sıkıntılar var. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi de canını dişine takmış bu sıkıntıları çözmeye çalışıyor. Ama futbol kamuoyunu daha çok ilgilendiren sportif başarılar...

Maalesef hem Avrupa arenasında, hem de bilhassa son Konyaspor maçında futbol takımı olumlu bir izlenim vermedi. Bir futbol takımının başarısı için kulübün ekonomik durumu çok önemli.

Fakat bir takımda sezon içinde dürüst, futbolu iyi bilen, araştırmacı ve çevreyle (diğer kulüplerle) iletişimi güçlü olan kişiler, transferdeki seçimleri yapmalı. Hep altını çizdim; gerekli olan bir sportif direktör veya yukardaki vasıflara sahip olan bir başkan danışmanı en doğru seçim olurdu. Bunu ben her platformda altını çizerek söylediğim gibi, sayın Başkan Çebi ile de sezon öncesi görüşmemde bu konunun altını ısrarla çizdim. Ama gördüklerimiz, duyduklarımız hiç de böyle olmadığı gerçeğini ortaya koydu.

Hiçbir şey için geçmiş önemli değildir. Bu yapılanmayı süratle, Beşiktaş da diğer kulüpler de yapmalıdır. Koalisyon şeklinde her kafadan ses çıkar, kadro mühendisliği yapılırsa; sonuç da böyle olur.

Bir kez daha altını çizip uyarıyorum; sayın Başkan lütfen bu reformu yapın. Yoksa bulutlar kapkaranlık.

KARAGÜMRÜK

Yıllardır futbolun içinde olan biri olarak daha çok uğraşım alt ligler olmuştur.

Bu liglerde en çok ilgimi çeken kulüp de Fatih Karagümrük'tür. Bu güzide kulübümüzün taraftarının büyük çoğunluğu da Beşiktaşlıdır.

Hiç unutmam; Beylerbeyi Kulübü başkanıyken kardeş kulübümüz Karagümrük amatör lige düşmüştü.

Çorlu'da bir terfi maçı oynayacaktı.

Ben de Karagümrük'e destek için Beylerbeyi'nden 4 otobüs taraftarlarla Çorlu'ya gitmiştim.

Karagümrük o maçı kazandı ve yeniden profesyonel lige döndü.

Dostluklar perçinleşti, yıllarca karşılıklı oynadığımız maçlarda hep dostluk rüzgarları esti. Sağ olsunlar ne zaman Vefa Stadı'na gitsem saygı ve sevgi gösterirler.

Hep; "Kulüpleri futbolun içinden gelenler yönetsin" diyorum ya, bu tezim bir kez daha doğrulandı. İşte Süleyman Hurma...

Yıllardır çeşitli kulüplerde birçok görevde başarılı olan Süleyman kardeşim, iki yıl önce Karagümrük'ü satın alarak tarihi kulübe destek verdi. Transferlerde az hata yaptı, ayağını yorganına göre uzattı.

Bana da ortaklık teklifi yapmıştı.

Ama Süleyman'ın bana ihtiyacı yoktu çünkü kendisi bu işi bu işi çok iyi biliyor.

Hurma, Karagümrük'ü Süper Lig'e çıkartırken ilk 3 haftada 7 puan toplamayı başardı.

Karagümrük halkına selam ve saygılarım olsun. Onların mutluluğu, benim de mutluluğum.