Devrim olmadan başarı olmaz!

Beşiktaş'ın son haftalarda aldığı kötü sonuçlar keyfimizi ve uykumuzu kaçırmaya devam ediyor. Yaşanan tablo hiç kuşkusuz Fikret Orman döneminin bir ürünü...

Plansız, programsız, har vurup harman savrulan milyon eurolar ve en önemlisi ve kötüsü; şaibeli bir ok alavereli işler...

Ve bugün yaşanan sıkıntılı dönem...

Bunların başımıza geleceğini yıllar önce Fotomaç'taki köşemde defalarca yazmıştım. Beşiktaş'a hiyanet edenlerle elbette hep birlikte mali kongrede hesaplaşacağız.

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Bakın hiç transfer yapmadı diye eleştirilen Beşiktaş, tam 10 yeni transfer yapmış. Türkiye'de kulüp başkanları ve yöneticileri müthiş bir transfer baskısıyla karşı karşıya... İşte gördünüz; transferin son gününde TFF 'nin önü yeni transferleri tescil ettirmeye çalışan kulüp yöneticileriyle doluydu.Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı var mıydı; evet vardı'. Ancak son anda gelecek yabancı oyuncunun faydası ne kadar olacaktı, işte bu tam bir soru işaretiydi.Ben transfer döneminde Beşiktaş'ın genç yıldızlara yöneleceğini tahmin etmiştim.Sergen Hoca'nın, mali durumun kötü olması nedeniyle Oğuzhan Akgün, Azad Demir gibi golcüleri vizyona çıkaracağını düşünüyordum. Oğuzhan'ın Altınordu'ya 4 yıllığına kiralık verilmesi, 16 yaşındaki Azad Demir'le henüz profesyonel sözleşme yapılmaması beni çok şaşırttı.En büyük tesellim bu sezon Ersin, Rıdvan, Hasic gibi gençlerin forma giyecek olması.Beşiktaş'ın en büyük rakibi Beşiktaş'tır. Madem kulüp olarak zor günlerden geçiyoruz; o zaman gerçek bir altyapı hamlesine ihtiyacımız var.Bunun için yönetime bir telefon kadar uzağım.

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Beşiktaş'ın rakibi Beşiktaş'tır derken, camia içinde birilerinin kaos ortamı arzu etmesinden bahsediyorum. Kulüp olarak ayağımızı yorganımıza göre uzatırken kulübe hizmet edenleri bel altından vurulmasına izin vermemeliyiz.

Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın zor gününde elini taşın altına soktu. Doğrusu bu kadar ağır eleştirileri hak etmiyor. Ama Çebi, eski yönetimin adamlarıyla artık vedalaşmalı. Kendi ekibini kurmalı ve artık onlarla yola devam etmeli. Kurumsallaşmaya önem verilmeli.

Transferde çok başlılık kendini çok belli etti. Transfer döneminde sızan haberler hiç hoş değildi. Hele hele transferin son gününde başkanın sızan videosu ayıp niteliğindeydi. Sayın Başkan Çebi artık neşteri vurmalı, kendisine sağlam bir ekiple yola devam etmeli. Ve en önemlisi truva atındaki hainleri temizlemeli.



Bodrumspor geliyor

Futbolumuzun gerçek anlamda gelişmesi için en büyük etken kulüplerin kurumsallaşması... Sonunda futbol yasası meclisimizden geçecek.

Bundan böyle kulüp yöneticileri görev süreleri içinde yaptıkları borçlardan sorumlu olacaklar. Bu önemli yasanın çıkmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve sporun içinden gelen milletvekilimiz Saffet Sancaklı'nın büyük emekleri var.

Bir ucube gibi hem dernek hem de anonim şirketi (A.Ş.) gibi devam etmeleri bu olumsuzlukların başı oldu. Beylerbeyi, Göztepe, Beykoz, Antalyaspor'un A.Ş. olup kurumsallaşmasında emeğim oldu.

Türk turizmin gözbebeği Bodrumspor'un A.Ş. oluşunu büyük sevinçle karşıladım. Yıllardır kulübün başkanı yapan Rıza Karakaya kardeşim elini taşın altına soktu ve büyük iş başardı. Geçen sezon yönetici arkadaşlarıyla birlikte beni ziyarete geldiğinde "Bodrumspor'un AŞ. olmasını ve nasıl yükselebileceğini" anlatmıştım. Sevgili Rıza'nın büyük uğraşı sonucu Bodrumspor A.Ş. oldu.

Antalyaspor Başkanı Ali Öztürk'ün babası Fikret Öztürk de Bodrumspor'un %60 hissesini alarak bu güzide kulübümüze sahip çıktı. Bodrumspor turizmin gözbebeği Bodrum'a büyük katkı verecektir. Bu önemli hamlede emeği geçenleri kutluyorum.

Şimdi sırada Bodrum'da konumlanan büyük şirketler var. Hep birlikte Bodrumspor'a sahip çıkmalarını bekliyorum.