Beşiktaş huzur bulmalı

Beşiktaş'ı bu sezon maalesef ki hem Avrupa kupalarında hem de Süper Lig maçlarında başarılı bulmadım.

Bu kadar spekülasyon yapılan transfer dönemi sonunda bitti.

Beşiktaş yeni aldığı 10 futbolcuyla ve milli maç arasıyla süper Lig'de bu haftayı 'bay' geçecek.

Sergen Hoca ile geçtiğimiz hafta yaptığım görüşmede takımı kampa almasını önermiştim.

O da; oyuncularının milli takımlarından dönmesinin ardından Ümraniye'de kamp yapmak istiyor.

Bu zorunlu arada huzur döneminin yaşanacağını ümit ediyorum.

Siyah-beyazlı ekip, son oynanan Karagümrük maçında da 5 gol atarak İstanbul ekibini sürklase etti.

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Bu sonuç, önümüzdeki maçlar için Beşiktaş camiasına biraz olsun moral oldu.

Bekleyecek ve göreceğiz...

Bakalım bu transferlerden kimlerin yıldızı parlayacak?

Oğuzhan Özyakup kendine gelecek mi?

Dorukhan Toköz eski formunu bulacak mı?

Gol yollarındaki kısırlık sona erecek mi?

Özetle zaman her şeyin ilacıdır.

Temennim;

Beşiktaş'ın hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda başarılı bir sezon geçirmesi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin yanı sıra taraftarın da büyük bir bölümünün destek verdiği Sergen Yalçın'ın başarısı benim de mutluluğum olacaktır.

MİLLİ TAKIM'IN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Rusya- Türkiye milli maçından büyük keyif aldım.

Bütün ülkemizi mutlu eden başarılı futboldan dolayı teknik direktör Şenol Güneş ve ekibiyle gururlandım.

Sırbistan maçında ikinci yarıdaki oyun hepimizi umutlandırdı ama daha iyi olması gerekirdi.

Milli takımımızda birkaç tecrübeli oyuncu haricinde gençlerimiz pırıl pırıl parlıyor.

Ama bardağın diğer tarafından baktığımızda en fazla transfer yapan, en yaşlı futbolcu transferi yapan Türk takımları..

Dikkatinizi çekerim; Milli Takımımızda bir tane bile devşirme oyuncu yok.

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Ey kulüpleri yönetenler, hala savurganlığa devam ediyorsunuz.

İşte yıllarca söylenen "Altyapılardan futbolcu çıkmıyor" eleştirisi çöpe gitti.

Allah akıl fikir versin; bütün takımlarımızı yönetenler bu cevherleri görsünler artık.

Yıllardır söylüyorum, bir kez daha altını çiziyorum; kulüp yöneticileri bırakın artık inadı...

Genç futbolculara önem verin, ülkemizin genç potansiyelini iyi değerlendirin.

Bugün ülkemizin güzel şehri Van'da olacağım.

Bu akşam Van Ticaret Odası'nın düzenlediği Turizm Konferansı'nda konuşma yapacağım. Cumartesi günü de Van'daki Beşiktaşlı dostlarla bir araya geleceğim.

Yolu Van'a düşen herkesi beklerim.