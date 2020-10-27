Oh be!

Beşiktaş puan durumunda kötü bir yerde çıktığı Denizlispor maçında aldığı 3 puanla taraftarlarını uzun bir aradan sonra mutlu etti.

Belli ki 3 haftalık ara Beşiktaş'a ilaç gibi gelmiş. Mücadelenin sonlarında Beşiktaşlılar biraz gerildi ama 3 puan çok önemliydi; 'Oh be!''...

Siyah-Beyazlı takımın özellikle fizik kapasitesini beğendim.

Tabii Sergen Yalçın'ın takıma dokunuşlarını es geçmeyelim. Atiba ileri çıkışlarıyla hücuma büyük renk kattı. Aboubakar'la Atiba'nın uyumu müthişti. Zaten ilk golde de öyle bir paslaşma yaptılar ki Denizlisporlu savunma oyuncularının başı döndü.

Bazı hücum organizasyonlarında Atiba ileri çıkarken Larin'in orta sahada ani rakip atakları için pusuda beklemesini de Sergen Yalçın'ın yeni oyun anlayışını işaret ediyordu.

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Yeni transferler Rosier ve Ghezzal de takıma hava katmış. İki oyuncunun da ilk maçı olmasına rağmen takıma adaptasyonları Beşiktaş'ın gücüne güç katmış. Özellikle Ghezzal ince ara paslarıyla zaman zaman 10 numara gibi oynadı. Dorukhan da iki sezon önceki gibi orta sahada savaşınca Beşiktaş'ı izlemek keyifli hale geldi.Beşiktaş dün galibiyetle yeniden hayat buldu. Eğer takım bu yolda ilerlerse zirve yarışına da ortak olabilir.Josef de Souza'ya verilen kırmızı kartta Josef 'fol yok yumurta yok' bir pozisyonda neden böyle bir sertliğe başvurdu anlam veremedim. Tabii hakem Alper Ulusoy'ın dünkü kolay maçı bile çığrından çıkartma çabası hoş değildi.Tabii Beşiktaş savunması özellikle maçın son anlarında yine panik havasına girdi. Savunmanın arkasına atılan toplarda Welinton ve Vida yine seyirci... Kaleci Ersin ise 2 gol yemesine kalesinde güven verdi.Denizlispor transferde çok para harcayıp, bunun karşılığını alamayan bir ekip görümündeydi. İlk 45 dakika Beşiktaş ceza sahasına bile giremediler. Beşiktaş'ın son 25 dakikada 10 kişi kaldığı mücadelnin son dakikalardaki çabaları 2 gol getirdi ama bu geç uyanıştı.