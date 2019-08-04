Eskiler, yeniler, gençler olmak üzere dün akşam ciddi bir rakip karşısında Galatasaray'ı hep beraber izleme fırsatı bulduk.

Emre Mor o kadar genç ve o kadar yetenekli ki, eminim Galatasaraylı olmayan pekçok futbolsever de böylesi bir potansiyelin küllerinden yeniden doğması için heveslidir.

Dün akşam ayağına gelen birkaç topta forma giydiği çok kısa sürede izleyenlerinkimyasını değiştirecek birkaç imza atmayı başardı. Bir ağabeyi olarak; sadece Galatasaray için değil, Milli Takım için de çok önemli bir değer olduğu görüşündeyim.

Umarım bu fırsatı iyi değerlendirir.

G.Saray'ın yeni kalecisi Okan, Macheda'nın pozisyounda çok önemli bir kurtarış aparak geleceğe dair pozizif bir başlangıç yaptı.



Tüm bunlar bir yana Falcao transferi heyecanı yaşanırken, G.Saray'ın en uç noktasındaki alternatifi olduğu hayli dikkat çekiciydi.

Düşünsenize; Diagne ve Mitroglou hala kadroda ve iki futbolcunun yokluğunda Babel, hatta Adem kullanılabilecek oyuncular.

Ama bir konu varki çok dikkat çekici... Mevcut kadro içindeki açık ara en önemli oyuncu Ryan Donk.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi dahil üç kulvarda zirveyi hedefleyen sarıkırmızılıların, savunma dörtlüsü ve bu defans bloğuyla ileri ucu birbirine bağlayan orta sahasındaki sıkıntı hayli dikkat çekici.



Açık konuşayım; eldeki en iyi stoper de, eldeki en iyi defansif orta saha da, daha da enterasanı ikinci gole imza atarken forvet hattında da bir alternatif isim olarak kendini gösteren yine Donk. Ortaya bir soru bırakmak istiyorum: Eğer Donk'a bir şey olursa orta sahada onun yerine oynatacağınız isim kim olurdu?

Ben söyleyeyim; böyle bir isim yok.

Galatasaray'ın en önemli eksiği defansif özellikleri olan orta saha oyuncusu. Galatasaray'ın acilen savunma ve forvet arasında bağlantı kurabilecek ve top rakipteyken takımın savunma direncini artırabilecek orta saha, hatta orta sahalara ihtiyacı olduğu kanaatindeyim.

Özetle; Galatasaray'ın en büyük eksikliğinin forvet olmadığı kanısındayım.