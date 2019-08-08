Değişmeyen gerçek

Herhalde bende bir tuhaflık var. Donk'suz bir Galatasaray 11'i düşünemiyorum. Bunu Donk'u çok beğendiğimden ve kalburüstü bir oyuncu olduğundan dolayı söylüyor değilim. Galatasaray'ın geçen yılki kadrosuna göre daha renkli ve daha alternatifli isimlere sahip olan oyuncu grubunda, orta saha için tek alternatifsiz isim.

Seri, bence önemli bir oyuncu ama kesinlikle bir ön libero değil.

Ne geçmişi ne de şu ana kadar ki Galatasaray performansı, benim bu görüşümü çürütecek nitelikte değil...

Jimmy Durmaz'la Adem Büyük, Galatasaray'a güç kattılar ama dün akşam bir kez daha gördük ki bu ikili Feghouli, Babel, Emre Mor varken ideal 11'i zor görürler.

Dün akşam takımın en iyisi yine Ryan Babel'di. Orta sahanın yanlış kurgusunda Belhanda'nın da düşük performansta oynadığını attığı mükemmel gole rağmen rahatlıkla söyleyebilirim.

Fatih hoca, illa dün akşam orta saha üçlüsünden birini ön libero oynatacaksa Belhanda'yı oynatsın.

Selçuk İnan, birkaç yıldır çizdiği vasat altı performansıyla hala nasıl bu seviyede forma şansı buluyor anlamıyorum!

***

Galatasaray'ın ideal 11'inin iki stoperinin önündeki orta saha kurgusu, Falcao'nun gelip gelmemesinden daha önemli bir konu...

Emre Mor yine heyecan vericiydi.

Akhisarspor gayreti ve takdire şayan mücadelesiyle Süper Lig'ten fazla uzak kalmayacağını gösterdi.

Karşılaşmayı yöneten Halil Umut Meler'i de yeni sezona hazır gördüğümü söyleyemem.

Fatih Terim ve Galatasaray, hem ayrı ayrı hem bir arada her kupaya talip ve iddialı... Rakip güçlü de olsa zayıf da olsa, sarı-kırmızılılar gününde olsa gününde olmasa da bu gerçek hiç değişmiyor.

Galatasaray ve Fatih Terim hem ayrı hem bir arada hedef maçları kazanmayı bir şekilde başarıyor.

İki sezonu birleştiren maç geride kaldı, yeni sezon Türk futboluna hayırlı olsun.