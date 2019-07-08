Kuruş değil Avro

Günümüz spor endüstrisinin gerçeklerini idrak edemeyenler hayli şaşkın.

Spor kamuoyumuz basit bir gerçeği kabul etmekte zorlanacak kadar romantik; transfer parayla yapılıyor.

Daha doğrusu "parayı veren düdüğü çalıyor". Eğer Fenerbahçe kadar büyük bir kulüpseniz de parayı vermenize rağmen düdüğü çalamamak diye bir şey yaşanmıyor.

Galatasaraylılar'ın hem Rize'ye hem de Vedat'a önerdiği rakamlar daha azdı; konu bu kadar net.

Bu süreçte Muriç ismine çemkirenler kusura bakmasın onlar gibi düşünmüyorum; Süper Ligdeki TÜM takımlar için Vedat Muriç birinci forvettir.

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