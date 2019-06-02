Futbolumuzun önceliği

Nihat Özdemir tek aday olarak girdiği federasyon seçimlerinden yeni başkan olarak çıktı.

Tüm futbol camiasına hayırlı olsun.

Nihat Özdemir gibi ülkenin en önemli iş adamlarından birisinin bu işe soyunmuş olması futbol için bir şans.

Kendisi seçim sonrasındaki ilk mesajında hem ekonomi hem nüfus olarak büyük bir ülke olduğumuza dikkat çekmesi ve futbola harcadığımız enerjinin çoğunu israf ettiğimizi söylemesi önemliydi.

Nihat Özdemir ile birlikte yönetici olarak görev yapacak isimlere baktığımda beni hayli sevindiren birkaç kişi olduğunu gördüm.

İlki Selim ağabeydi. Onunla A Spor'da geçirdiğimiz her dakika bizler için çok kıymetliydi.

A Spor olarak hem çok üzgün hem çok mutluyuz. Üzgünüz çünkü eşsiz bir yorumcumuzu kaybettik.

Mutluyuz çünkü Türk futbolu, çok kritik bir dönemde Selim Soydan gibi bir ismi çok önemli bir konumda değerlendirme fırsatı buldu.

Ve elbette Hamit Altıntop...

Sadece Türkiye'de değil dünyada da futbol sahasından gelip futbolun üst düzey yönetiminde kullanılabilecek çok fazla sayıda insan yok.

Ne şanslıyız ki bizim Hamit Altıntop gibi bir değerimiz var. Yıllarca yeşil sahalarda en üst düzey liglerde forma terletmiş saha içi ve saha dışı tavırlarıyla sadece Türk değil, Alman ve dünya gençlerine de örnek olmuş yıldız bir isim artık yönetimimizde yer alacak.

Hamit Altıntop'un çok önemli hizmetler vereceğinden ve çok sağlıklı bir bakış açısı kazandıracağından şüphem yok.

H H H

Türk futbolunun orta ve uzun vadede çözülmesi gereken çok ciddi problemleri var.

En öncelikli olan ise kuşkusuz kısa vadedeki hedefler. Yabancı sayısını tartışacağız ve TFF bunu karara bağlayacak.

Finansal olarak kulüplerin dar boğazdan çıkması için uzun süre planlanan önlemler ve çözüm önerileri hayata geçecek ama öncelikli problemimiz 8 Haziran.

Doğrusunu söylemek gerekirse son dünya şampiyonu Fransa ile çıkacağımız maçta elbette ki favori değiliz.

Daha da acısını söyleyeyim 11 Haziran'da İzlanda ile oynayacağımız maçta da favori olmayacağız.

Bu süreçte futbolumuzun hayati ve önemli problemlerini bir kenara bırakmayı öneriyorum.

Bu iki maç Ay-yıldızlı takımımızı dev bir organizasyonda görmesi, ülkemizin morali ve futbol endüstrisinin geleceği açısından çok kritik olacak.

Sonuçta Şenol Güneş ve talebeleri bu iki maçtan en az 2 puanla ayrılmadığı sürece işimiz hayli zor olacak.

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Dolayısıyla yeni TFF yönetimini kutluyor, her konuda kendilerine destek sözü veriyorum ama tüm futbol kamuoyuna buradan sesleniyorum.

Lütfen İzlanda maçı sonrasına kadar Ay-yıldızlıların bu iki maçı en karlı şekilde kapatması adına gereken birlik ve beraberliği sergileyelim.