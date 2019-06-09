Tarihi zafer

Dün akşam Türk futbol tarihinin en önemli maçlarından birinden zaferle ayrıldık. Bu maç uzun yıllar konuşulacak ve özgüvenimizi yitirdiğimiz zamanlarda aklımıza gelerek içimizi serinletecek.

Dün akşam dünya şampiyonunu yendik. Hem de son derece eli yüzü düzgün bir takımla pırıl pırıl, derli toplu bir futbolla başında da gerçek bir Türk futbol duayeni hocasıyla.

Helal olsun...

Bizi Lucesculu kör kuyulardan çıkaran başta Şenol Hocama, 'gençleştirme gençleştirme' diye tutturanlar karşısında formasının hakkını veren Burak'a, Hasan Ali'ye, Türkiye'de yetişmiş Merih'e, Almanya'da yeşermiş Kaan'a, hepsine helal olsun.

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Maç öncesi Fransa'nın tüm dünya tarafından favori gösterildiğine tanıklık ettik. Biz dahil herkes bir kez daha bu ülkenin futboldaki potansiyelini gördü. En çok bizim ihtiyacımız vardı. Lucesculu dönemi unutmayın, daha dündü. Nasıl bir eziklik, nasıl bir özgüvensizlik ve nasıl bir gündemle top oynuyorduk hatırlayın.

Milyar euroluk bir takım Fransa.

Sağ beklerine, sol beklerine 30-40 milyon eurolar verilmeye başlandı Avrupa futbolunda.

Dün akşam başrolde sahada oynayan oyuncularımızı bir kenara bırakın da yedeklerimizi düşünün; daha biz de Yusuf Yazıcı var Abdülkadir Ömür var.

Silkelenmek, başımızı dik tutmak ve ileriye umutla bakma zamanı, hepimize kutlu olsun.