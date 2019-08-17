Donk hayranlığı!

Şampiyonlukla geçilen iki sezonun ardından Galatasaray'daki en iyi stoper ve en iyi orta sahanın hala Ryan Donk olması bir hayli enteresan.

FotoMaç'taki yazılarımı okuyanlar, sosyal medya paylaşımlarıma bakanlar beni bir Ryan Donk hayranı zannedebilir.

Oysa ki vurgulamaya çalıştığım Galatasaray'ın yapısal olarak bir hayli sorunlu oyuncu kadrosu olduğuydu.

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Bu sebeple Nzonzi transferini son derece hayati olarak nitelendiriyorum.Nzonzi'nin bir an önce takıma uyum sağlayarak ideal 11'deki yerini almasıyla ben de FotoMaç'taki yazılarım ve sosyal medya paylaşımlarımda Donk ismine dikkat çekmeyi bırakacağımı zannediyorum.Galatasaray'ın bu stoper ikilisiyle Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olması hayli sıkıntılı olabilir.Dikkat ettiyseniz Falcao ismini kullanmadan Galatasaray kritikleri yazıyorum. Keza Galatasaray'ın öncelikli sorunu kesinlikle forvet hattında değil.Haydi orta sahaya Nzonzi yeni bir kan olarak katılacak. Peki, ya bu stoperler ne olacak? Buradaki tek çözüm de Donk'un iki stoperden biri olarak ilk 11'de kendine yer bulması.

Bakın tekrar söyleyeyim; Donk böyle müthiş bir futbolcu falan değil.

Ama ne kadar manidardır ki Galatasaray 11'inde Nzonzi gelmesine rağmen oynatılmak mecburiyetinde.

Galatasaray yönetimi ve teknik heyetine Nzonzi kalitesinde savunma hattına da bir transfer yapmasını öneriyorum.

Belki Şampiyonlar Ligi olmasıydı bu öneriyi yapmazdım.

Yeni sezon herkese hayırlı olsun.

Umarım kazasız, belasız geçer...