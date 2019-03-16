Sadece Terim

Galatasaray için çok kritik bir sezon yaşanıyor. Aslında sadece Galatasaray değil finansal açıdan bakıldığında tüm kulüplerimiz için her sezon çok kritik.

Galatasaray'ın son üç başkanı yakın zamana kadar bir gün başkan olmak gibi gerçekçi bir hedefi bulunmayan isimlerdi.

Lütfen yanlış anlaşılmasın bahsettiğimiz kişilerden birisi çok kıymetli bir akademisyen (rektör) diğerleri de herkesin tanıdığı bir işadamı ve eski başarılı bürokrat ve işadamı. Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz...

Ama gerçek bu; üç isim de bundan 10 sene önce "Bir gün Galatasaray Başkanı olurum" demiyordu. Peki, Galatasaray'ın bu sürece gelişinde neler yaşandığını üç başkandan önceki son başkana yani Ünal Aysal'a değinmeden anlayabilir miyiz? Bence hayır.



Aslına bakarsanız süreci hızlandıran finansal şuursuzluk dönemi Aysal'la zirve yapmıştı.

Galatasaray çok ciddi sorunlarla boğuşurken şu anda geldiği noktada gündemindeki en önemli konuysa liseli-lisesiz tartışmaları.

'Liseciler' belli ki Mustafa Cengiz döneminin bitmesi için odaklanmış durumda. Haklı ya da haksız olduklarını söylemiyorum.

Sadece bir durum tespiti yapmaya çalışıyorum. Benim baktığım yerden ise Galatasaray'ın en önemli sorunu bu değil.

Galatasaray futbol dışındaki branşlarda çok ciddi bir yaşam savaşı veriyor. Futboldaki kurtuluşunun tek yolu ise Ozan Kabak gibi isimleri A takıma kazandırmak.

Gördüğüm kadarıyla bununla ilgili kaygı taşıyan tek kişi ise kazandığı maçlar ve kupalarla değerlendirilecek olan Fatih Terim.