Donk’suz olmaz
Galatasaray'ın geçen hafta lig sonuncusu Akhisar karşısında evinde oynadığı maçtaki performansı herkesin malumu.
Mucizevi bir golle kazanılan 3 puan teknik heyet ve futbolculara gerekli dersi vermemiş.
Bu hafta da ligin sondan bir önceki takımı karşısında Galatasaray bir hayli kötü oynadı.
Sarı-kırmızılıların maça başladığı orta saha üçlüsü kanaatimce doğru değildi.
Ryan Donk'un iç sahada dış sahada, Avrupa'da, kupada, ligde yapılacak her maçta ideal 11'in vazgeçilmezlerinden biri olduğunu düşünüyorum.
Skor 1-0'a gelince artık hücuma dönük hamleler yapmak gerektiğinden Donk'u oyuna sürmekte mümkün olmadı.
Neyse ki ilk yarıdaki berbat oyununu ikinci yarıdaki performansıyla unutturan Belhanda sahne aldı da Galatasaray skoru 1-1'e getirebildi.
Galatasaraylılar şampiyonluk yolundaki rakipleri Başakşehir'in kalan maçlarında kaç puan toplayacağını hesaplamaktan ziyade bu takımın bu performansıyla "Biz kaç puan toplayabiliriz"i hesaplasalar daha gerçekçi olacak.
Anlamadığım bir şey var Linnes madem oynayabiliyordu neden ilk 11'de başlamadı. Semih ikinci yarıda oyuna girebilirdi...