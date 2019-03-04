Donk’suz olmaz – Serkan Korkmaz – Fotomaç
04 Mart 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Serkan Korkmaz Donk’suz olmaz

Donk’suz olmaz

'ın geçen hafta lig sonuncusu Akhisar karşısında evinde oynadığı maçtaki performansı herkesin malumu.
Mucizevi bir golle kazanılan 3 puan teknik heyet ve futbolculara gerekli dersi vermemiş.
Bu hafta da ligin sondan bir önceki takımı karşısında Galatasaray bir hayli kötü oynadı.
Sarı-kırmızılıların maça başladığı orta saha üçlüsü kanaatimce doğru değildi.
'un iç sahada dış sahada, Avrupa'da, kupada, ligde yapılacak her maçta ideal 11'in vazgeçilmezlerinden biri olduğunu düşünüyorum.

Donk belki üst düzey bir orta saha değil ama Galatasaray'ın orta sahasını yerden havadan, hücumda savunmada mevcutlar içerisinde en iyi toparlayan isim.
Skor 1-0'a gelince artık hücuma dönük hamleler yapmak gerektiğinden Donk'u oyuna sürmekte mümkün olmadı.
Neyse ki ilk yarıdaki berbat oyununu ikinci yarıdaki performansıyla unutturan sahne aldı da Galatasaray skoru 1-1'e getirebildi.
Dediğim gibi ligin son 2 sırasındaki takımlarla ardı ardına oynanan maçlar aslında çok manidar.
Galatasaraylılar şampiyonluk yolundaki rakipleri 'in kalan maçlarında kaç puan toplayacağını hesaplamaktan ziyade bu takımın bu performansıyla "Biz kaç puan toplayabiliriz"i hesaplasalar daha gerçekçi olacak.
Anlamadığım bir şey var Linnes madem oynayabiliyordu neden ilk 11'de başlamadı. Semih ikinci yarıda oyuna girebilirdi...

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