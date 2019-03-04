Donk’suz olmaz

Galatasaray'ın geçen hafta lig sonuncusu Akhisar karşısında evinde oynadığı maçtaki performansı herkesin malumu.

Mucizevi bir golle kazanılan 3 puan teknik heyet ve futbolculara gerekli dersi vermemiş.

Bu hafta da ligin sondan bir önceki takımı karşısında Galatasaray bir hayli kötü oynadı.

Sarı-kırmızılıların maça başladığı orta saha üçlüsü kanaatimce doğru değildi.

Ryan Donk'un iç sahada dış sahada, Avrupa'da, kupada, ligde yapılacak her maçta ideal 11'in vazgeçilmezlerinden biri olduğunu düşünüyorum.