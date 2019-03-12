Muslera’dan özür

Galatasaray 5-0 kazandı ama maçın kahramanı Muslera. Bu cümle bile başlı başına çok şey anlatıyor. Feghouli, yakaladığı yüksek standardı sürdürüyor. Belhanda zaman zaman, saman alevi gibi parlayarak önemli katkılar yapıyor. Donk, orta sahayı toparlıyor. Donk benim için tartışmasız ilk 11 oyuncusu. Defalarca yazdım sanıyorum, yazmaya da devam edeceğim. Devre arasından bu yana bir arada oynayan Luyindama- Marcao için acımasızca eleştirinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama dün akşamki Luyindama'yı biraz dağınık ve dikkatsiz gördüm. Antalyaspor'un 3 kornerden golle burun buruna gelmesi de kalan kritik haftalarda Galatasaray için hayli olumsuz bir işaret.



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Muslera, 5-0'lık bir maçın kahramanı olmayı başardı. Sezon içinde eski formundan uzak olduğuna benim de değinmişliğim var. Hatta yanılmıyorsam bir keresinde, "Galatasaray önümüzdeki yılın kalecisini de aramaya başlamalı" demiştim. Uruguaylı kaleciden tüm içtenliğimle özür dilerim. Galatasaray Muslera'ya da heyecan verecek iyi bir yedek kaleci arasın ve Muslera'yı daha uzun yıllar bırakmasın. Galatasaray'ın şampiyonluk umudu devam ediyor. Kalan 9 maçı kazanmadıkça bu olasılığın gerçekleşmesi mümkün değil. 5-0 kazanılan bir maça rağmen 9'da 9 yapabilecek bir Galatasaray gördüğümü söyleyemem.