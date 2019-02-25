Mucize – Serkan Korkmaz – Fotomaç
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Serkan Korkmaz Mucize

Mucize

şampiyonluk istiyorsa ligin son sırasındaki takımı evinde rahatlıkla yenebiliyor olmalı.
Üstelik sahaya hangi kadro çıkarsa çıksın, dün akşamki G.Saray şampiyonluğa oynayan bir takım gibi değildi.
İşin enteresanı dün akşamki Akhisar da ligin küme düşmeye en büyük aday olarak gösterilen takımı hiç değildi.

Feghouli dışında gole yakın oyunculardan beklenen performans gemedi. 23. dakikada Feghouli'nin "al da at" diye 'ya verdiği pası, Yunan golcü skora çeviremeyince Galatasaray taraftarı için kara listeye bir isim daha eklenecekti, son dakikada tabelayı değiştirmesiydi.
Mitroglou attığı gole rağmen eski görkemli günlerinden çok uzak.
Lukac, son dakikadaki o golü yemese sahanın yıldızı olacaktı.
Soğuk havada, kar yağışında Seyrantepe'nin yolunu tutan sarıkırmızılı tarftarlar çin ortaya konan performans büyük hayal kırıklığı idi.
Aynı anda oynanan maçta lider eğer Kostas o golü atmasaydı de kazandığı için şampiyonluk umutları tamamen mucizelere kaldı.


'ya bir paragraf açmadan geçemeyeeğim. Galataaray'ın oyun kurucusu, oyunu kurarken tüm takım arkadaşlarını heseba katmıyor, önceliği daima Feghouli'ye veriyor.
Tamam; Feghouli, formda ama birkaç pozisyonda Belhanda'nın tercihi Galatakaray'ı olası bir golden etmiş olabilir.
Bu mucizevi galiyetle sarı-kırmızılılar şampiyonluk umutlarına tutundu.
'in talebelerinin artık bu şansı iyi değerlendirmesi lazım.

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